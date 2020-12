Todo lo que debes saber sobre Alex Tyus, el fichaje del Real Madrid

El Real Madrid ya tiene el esperado refuerzo para paliar las lesiones en la pintura. El cuadro merengue conoció hace apenas unos días que Anthony Randolph no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada por una lesión en el tendón de Aquiles. Un problema grave tanto para el jugador como para el cuadro merengue, que confiaba en su interior para pelear por todos los títulos esta campaña.

Con un juego interior que, aunque satisfactorio, es algo corto, resultaba muy importante poder incorporar a algún jugador que supusiera una oportunidad de mercado. Y ese ha sido Alex Tyus, un hombre con experiencia en la élite europea, conocido por todos los equipos participantes y que, además, encaja en la forma de juego del Real Madrid. Su llegada no solo cubrirá el puesto de Randolph, sino que también supondrá una ayuda para ese Tavares algo sobreexplotado.

Pablo Laso, tras ganar al Anadolu Efes en un gran partido resuelto en los últimos minutos, reconoció que desde el inicio del curso buscaban esa llegada. "Es un jugador que tiene mucha experiencia en Euroliga y, probablemente, sea un jugador que necesitábamos desde el comienzo de la temporada". Si no se hubiera producido, tanto Laso como el cuerpo técnico iban "a matar a Tavares" por exceso de minutos. Pero, ¿quién es Alex Tyus?

El pasaporte

Alex Tyus nació el 8 de enero de 1988 en Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Florida y en 2011 inició su carrera en Europa. Lo hizo brevemente en el Maccabi Ashud, pero sería una temporada después, en la 2012, cuando se marchara a Italia para saborear los títulos con el Cantu. Tan solo un año le bastó para convencer al Maccabi, club que se ha acabado convirtiendo en su mejor escenario en el contexto europeo.

El conjunto israelí le ha disfrutado cuatro temporadas de forma intermitente. Sin embargo, el vínculo es notable. Tyus logró el pasaporte israelí en el mismo verano de 2013 y, desde entonces, ha jugado con la selección cuando le han convocado. Este dato es fundamental y más para el Real Madrid. El interior de 2,03 metros de altura no ocupará plaza de extracomunitario, por lo que cumplirá con el mismo requisito de un Randolph nacionalizado esloveno.

Cualidades

Alex Tyus no es idéntico a Randolph. El ex del Lokomotiv tenía un gran juego de pies y un potencial anotador notable. Tyus, por el contrario, es un jugador que destaca mucho más en el juego defensivo. Sus capacidades atléticas, su velocidad y su salto le convierten en un hombre que, con un juego rápido y de bloqueos altos, puede terminar siendo más que relevante.

Alex Tyus realizando un tapón Euroleague

Ilustre de Europa

El interior tiene un gran recorrido en el continente y sobre todo en la Euroliga. Cantu, Maccabi, Anadolu Efes, Galatasaray o Unics Kazan (este en Eurocup) le han visto defender sus colores. Por todas estas temporadas fue nominado al mejor quinteto de toda la década elaborado por la Euroliga. Su capacidad taponadora, y su papel en el Maccabi que recuperó la gloria continental, fueron algunas de las razones que dio la competición para acordarse de Tyus.

Y no es para menos. Tyus fue determinante en el título europeo cosechado por el Maccabi. En la temporada 2013/2014, cuando la Euroliga requería de una liga regular, un top 16, unos playoffs y una Final Four. El antiguo formato que ya ha quedado prácticamente olvidado. Tyus terminó la temporada con más de siete puntos por partido en Europa, más del 70% de acierto en tiros de dos y solo un triple lanzado en toda esa temporada, ejemplo de que no concuerda con Randolph en ese apartado. Sin ir más lejos, en la Final Four fue clave con 12 puntos, 11 rebotes y 23 de valoración contra el mismo Real Madrid.

Grandes datos

Para hacerse una idea de cómo juega Tyus, basta con ver sus estadísticas en Euroliga. Su última temporada fue la 2018/2019. La 2019/2020 la pasó en la Eurocup con el Unics Kazan y hace unos meses firmó con el Galatasaray que ya le había visto ganar hace cuatro años.

Tyus ha promediado en la máxima competición europea casi ocho puntos y cinco rebotes por encuentro, además de 1,2 tapones por partido. Números que en la Eurocup mejoró superando los 10 puntos de media y ascendiendo a 1,3 tapones. Este apartado es clave: Tavares tendrá un respaldo en defensa.

