El agente de Thomas Heurtel amenaza al Barça con contarlo todo: "Si no se arregla..."

Thomas Heurtel tiene hasta las 18:00 horas de este miércoles para poder fichar por el Real Madrid u otro equipo de la Euroliga. La situación no parece avanzar y su salida se mantiene atascada, lo que ha provocado que Misko Raznatovic, su agente, haya vuelto a hablar del asunto en una entrevista. Amenaza con contarlo todo si no se arregla el caso y exculpa al jugador francés de lo ocurrido.

"Si digo ahora todo lo que pasó, cómo ha ido paso a paso desde el primer día, creo que realmente perjudicaría a algunas de las personas que me gustan de Barcelona", avisa con contudencia Raznatovic. El Barça ya avisó que no dejaría ir a Heurtel a ningún equipo de la Liga Endesa, siendo el Real Madrid su mayor temor.

"Por el momento, no voy a decir nada y espero poder mantenerlo así, no para hablar mucho sobre estos detalles y arreglar la situación. Si no, probablemente tendré que dar una entrevista más y explicar todo lo sucedido, porque no hay duda de que Thomas Heurtel no hizo nada malo y no cometió ni el más mínimo error", ha seguido defendiendo Raznatovic, que parece tener mucho que contar.

Thomas Heurtel, durante un partido contra el Real Madrid EFE

El agente serbio ha contado cómo se dio todo lo previo a lo ocurrido en Estambul: "Heurtel nunca habló con el club de nada, yo era la persona que hablaba con el club todo el tiempo. Entonces, Heurtel recibe una información mía que ya era negativa y le digo que necesita moverse, que no lo quieren en el equipo. Lo que sucede todos los días en Europa, no es gran cosa. Pero todo empezó desde el otro lado, el del club. Heurtel habló conmigo y siguió mis instrucciones y yo seguí las instrucciones del Barça. No hubo razón para ningún tipo pelea", explica.

"Y no quiero decir más por el momento. Siempre protejo a mis jugadores y lucho hasta el final, incluso cuando no tienen razón, porque ese es mi deber. Aquí no es el caso. Este tipo no hizo ni una sola cosa mala, ni una pequeña cosa mala, absolutamente nada. Tiene toda la razón. Me pone realmente muy decidido a protegerlo porque no hubo ninguna razón, ninguna culpa de su lado en todo lo que sucedió en las últimas semanas", añade.

El siguiente capítulo de esta historia no tardará en llegar. La tensión es máxima en Can Barça mientras llega la hora límite que cerrará las puertas a Heurtel para fichar por el Madrid... a no ser que el club azulgrana cambie de idea.

[Más información: El agente de Heurtel habla sobre su futuro y acusa al Barça: "Seguimos sus instrucciones"]