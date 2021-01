Semana clave para la gran revancha entre Khabib y McGregor de la UFC

La UFC entra a este 2021 con un espectacular maratón que da comienzo el próximo sábado 16 y que culminará siete días más tarde, el 23, con el combate entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Tres veladas en tan solo una semana que solo se ven opacadas por una cumbre que mantiene en vilo a todos los amantes de las artes marciales mixtas (MMA).

Será en estos días cuando se produzca el esperado encuentro entre Khabib Nurmagomédov y Dana White. El mandamás de la UFC continúa trabajando para que uno de los luchadores más mediáticos vuelva a subirse a su octágono por trigésima vez.

Esta cumbre en los despachos centra la atención del 'mundillo'. Tal y como estaba previsto Dana White se reunirá en los próximos días con Khabib, con el fin último de la cumbre muy claro: convencer a 'The Eagle' para que vuelva a pelear al menos una vez más y que consiga ese deseado récord de 30-0.

El luchador ruso Khabib Nurmagomédov, anunciando su retirada Reuters

"Le prometí a mi madre que esta iba a ser mi última pelea. La semana que viene podrán decir que he ganado 29 combates, que soy el mejor de la historia en mi peso, el número uno del mundo en la libra por libra porque lo merezco", explicó Khabib después de vencer en el octágono al americano Justin Gaethje.

"No sin mi padre", así de claro se mostró el ruso. Khabib decidió dejar la UFC después del fallecimiento de su padre a causa del coronavirus. Principal apoyo, además de entrenador y mentor. Pero desde que anunció su retirada, los rumores sobre un posible regreso han ido sobrevolando la figura de 'The Eagle'.

El combate deseado

El propio luchador ruso ha jugado al despiste con declaraciones remitiéndose a su decisión y con el coqueteo ante una posible importante oferta de la UFC para su regreso. Con esta última baza es con la que quiere jugar Dana White, aunque el empresario tiene algo claro: quiere que este hipotético combate sea entre Khabib y McGregor.

Ambos ya se enfrentaron en la UFC 229 el pasado octubre de 2018, entonces el ruso acabó ganando la pelea, aunque el recuerdo de todos es el lamentable espectáculo que llegó después, resolviéndose con las sanciones tanto para el irlandés como para Khabib Nurmagomédov. La terrible contienda que se llevó a cabo tras el combate no es un impedimento para que Dana White quiera volver a verlos frente a frente.

Khabib gana a McGregor en el UFC 229 Reuters

"Me voy a reunir con él porque pienso que debe pelear de nuevo. Mira lo que le hizo a Justin Gaethje. Mira lo que le ha hecho a todos los contrincantes que ha enfrentado. Creo debe pelear de nuevo y voy a presionarlo tan fuerte como pueda por una pelea más", aseguró el mandamás de la UFC en ESPN.

"Como promotor, siempre quieres ver a los dos mejores del mundo, pero al mismo tiempo, cuando uno se quiere retirar, probablemente debería hacerlo. La diferencia con alguien con Khabib es que ha pasado muchas cosas y perder a su papá fue un duro golpe. Aun así, su papá quería que llegara al 30-0", ha continuado White.

También se ha referido a 'The Notorius': "No importa lo que pienses de Conor en lo personal, Conor McGregor no solo es uno de los mejores del mundo, sino uno de los mejores en la historia. Ahora, está más enfocado que nunca. No sé si será el mismo Conor después de la pelea contra Poirier, pero si Conor se queda el próximo año, ¿cómo no querer una Khabib vs. Conor de nuevo?".

Khabib ha mantenido desde su retirada que no volvería a pelear con el irlandés, al que ya venció, aunque sí que ha jugado al gato y al ratón con su posible regreso tras anunciar su retirada. Pese a ello, Dana White ha trazado una estrategia para que 'The Eagle' dé el sí y se lleve a cabo el McGregor - Khabib que podría batir todos los récords en la UFC.

