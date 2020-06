Detectan un tumor cerebral inoperable al atleta Alejandro Gómez

La vida de Alejandro Gómez se apaga inexorablemente. El atleta ha recibido una noticia fatal, padece un tumor cerebral inoperable que le dejará sin vida. Sin embargo, el que fuera récord nacional de maratón en Róterdam en el año 1997, solo pide una cosa: "Que la gente me recuerde como la buena persona que fui".

Así se lo ha transmitido el propio corredor al Faro de Vigo en una pequeña entrevista en la que ha hablado de la grave enfermedad que le han diagnosticado y que provocará que su vida se esfume poco a poco.

El atleta, de 56 años, consiguió participar en tres Juegos Olímpicos. Séul '88, Barcelona '92 y Atlanta '96 pudieron disfrutar de uno de los mejores fondistas que ha tenido el deporte nacional. Alejandro tuvo excelentes resultados en varias pruebas como los 10.00 metros, donde consiguió entrar en un Top 10 en unos Mundiales y donde fue quinto y sexto en los Europeos de 1998 y 2002.

Sin embargo, uno de sus mejores resultados llegó en el maratón de Róterdam, donde firmó un increíble tiempo de 2 horas 07 minutos y 54 segundos. Con aquella marca, consiguió rebajar el resultado obtenido por Martín Fiz y convertirse en el 'recordman' nacional de la especialidad.

La situación de Alejandro Gómez es realmente desfavorable. Se encuentra ingresado en el hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo ante la rápida evolución que está teniendo la enfermedad y, aunque quizás vuelva a casa esta semana, su mayor motivo de felicidad se encuentra en su pareja, con quien se ha casado tras estar más de 15 años a su lado.

Alejandro, en unos momentos tan difíciles, ha querido sacar fuerzas para dedicarle unas palabras a otro de sus grandes apoyos, su psicóloga Delfina Vicente: "Me ha dado las pautas a seguir. Me ha ayudado a ordenar mi interior, a tranquilizarme".

"No puedo pelear yo solo en esta batalla y en los días complicados ha sido de enorme ayuda para llegar lo mejor posible al día final". Así de duro y contundente se mostraba el atleta, intentando afrontar con la mayor entereza y serenidad la recta final de un camino con muchos éxitos.

Una carrera plagada de triunfos

A lo largo de su trayectoria deportiva, Alejandro Gómez ha sido capaz de salir campeón en multitud de ocasiones, destacando por su resistencia y por su polivalencia. Fruto de ello llegaron sus mejores resultados.

Gómez salió dos veces victorioso en el Campeonato de España de campo a través en los años 1989 y 1995, otras cinco veces en la prueba de los 10.000 metros entre 1989 y 1996, y dos más en la de medio maratón, en 1992 y 2003. Además consiguió ser sexto en el Mundial de cross del 89, un gran año para él como corredor.

Ya retirado del atletismo de primer nivel, Alejandro seguía compitiendo en pruebas de canicross, donde esta temporada había ganado la Copa de España en las modalidades de patín y bicicleta. Además, debido a su gran conocimiento, sacaba tiempo para preparar físicamente al equipo de fútbol femenino del UD Mos.

La mejor despedida posible se la da él mismo al marcharse en paz: "Siempre hice lo que debía en cada momento. Me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer".

