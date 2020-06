Sotomayor carga también contra Sergio Ramos: "No imagino a Nadal o Raúl plantando al Gobierno"

El atleta Roberto Sotomayor cargó esta semana contra Pepe Reina por su actitud y su mensaje en apoyo a las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Minneápolis. Sotomayor explotó contra el exinternacional de la Selección por las ideas políticas del guardameta, dando a entender que no concuerdan con el mensaje que lanzó en contra del racismo.

Sotomayor ha hablado este jueves en Radio MARCA y se ha referido a su respuesta de Pepe Reina y también a la postura de Sergio Ramos, quien no compareció ante Illa y Fernando Simón, en un encuentro programado por Sanidad con los capitanes de varios equipos de Primera División.

Sobre Reina fue menos duro que el día anterior, aunque volvió a atizarle por sus comentarios en las redes sociales: "Tengo mucho aprecio deportivo a un portero como Reina, pero se contradice y todos patinamos", dijo.

Estás de broma, o te ríes de nosotros. https://t.co/1LsZoG3Ln0 — Roberto Sotomayor◘◘◘◘ (@SuperRoStar) June 2, 2020

Le molestó que Ramos no quisiera comparecer: "Un deportista como Sergio Ramos debió comparecer ante el Gobierno, no me imagino haciendo eso a Raúl o a Nadal. Un deportista tiene que tener más elegancia y clase de la que demostró. Yo, que no soy nadie, no me negaría a acudir si me llamara Pablo Casado. He celebrado goles de Sergio Ramos, pero he dado mi opinión y todo se ha sacado de contexto".

Por último, reconocido votante de izquierdas, analizó la situación del país y la tensión política que se vive estos días: "Que yo sepa no vivimos en dictadura. Lo mismo es que no hemos leído los libros suficientes... se puede salir a la calle y protestar y votar"

"Los símbolos son de todos y me molesta su apropiación. Yo he votado a Podemos y soy de izquierdas, pienso que estos políticos lo están haciendo mejor que lo hubieran hecho otros", añadió.

