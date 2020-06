La enciclopedia del atletismo de Twitter en España vive en las calles de Madrid

El mundo de Twitter entraña muchas historias detrás de cada cuenta. El anonimato de los arrobas sin cara ni nombre supone que esta red social sea un lugar lleno de 'trolls' donde se puede atacar sin tener repercusiones negativas. Pero esta red social también tiene un lugar para las historias de verdad y que, en vez de lo que pueda parecer, la realidad es más cruda de lo que se aparenta. Ese es el caso de Joaquín Carmona.

Este tuitero especializado en el mundo del atletismo cuenta con 17.000 seguidores. De hecho, no hay seguidor de este deporte que no le conozca. Le llaman la enciclopedia por contar con una bolsa de datos alucinante que va mostrando tuit tras tuit. Estas publicaciones se llenan de retuits, comentarios y me gustas. Pocas cuestiones se le escapan a este intrépido personaje que podría parecer que detrás de esta cuenta habría un periodista con una vida normal.

Pero su actividad se paralizó el 15 de marzo, con el comienzo del estado de alarma en el país y el coronavirus confinando a todo el mundo en sus casas. A Carmona le pasó lo contrario, le echaron de la que era su casa. El tuitero publicó su último dato, en realidad era una recomendación de un documental sobre Mariano Haro, desde la Estación de Atocha de Madrid. El misterio cubría esta cuenta que no había vuelto a hacer una publicación desde entonces.

El diario SPORT ha descubierto su historia en las calles de Madrid. Joaquín Carmona vive en las calles de la capital y, con las bibliotecas cerradas por culpa del Covid-19, no tenía donde enchufar su portátil para actualizar su cuenta de Twitter. Esta persona que llegó con 19 años desde Zamudio a Madrid "para repartir publicidad y administrar un quiosco de helados en la calle Orense" le ha contado a Alfredo Varona esta historia que vuelve a demostrar que la realidad supera a la ficción.

Vive en un parque de Madrid

Ahora, desde un parque de Madrid, espera el regreso de la normalidad con unos cartones, un colchón, su mochila y, por supuesto, su ordenador. "Quiero volver a Twitter, pero es que no puedo", le explica al periodista. Muchos personajes del mundo del deporte se han volcado con Carmona al conocer la historia. Kilian Jornet ha replicado la historia comentando que "las redes sociales nos permiten encontrar conocimiento gratuito casi ilimitado, pero la realidad de las personas detrás de estas cuentas que nos dan tanto es muchas veces muy distinta a lo que imaginamos".

De momento, crear una cuenta para ingresar dinero y hacer que lo antes posible duerma en una habitación, coma como es debido, pueda asearse, conectarse a internet... en definitiva, que tenga la dignidad que sobradamente se merece. Entre todos podemos hacerlo seguro. https://t.co/t7BibRg2lC — Ramón Cid - OLY (@RamnCid2) June 15, 2020

La historia se ha viralizado durante la mañana de este lunes y ha provocado reacciones desde los organismos oficiales del atletismo. La Federación y su presidente Raúl Chapado seguro que intentarán ayudar a esta persona en apuros que tiene a todo el mundo del atletismo tuitero encandilado. Ramón Cid, atleta reputado como saltador y exdirector técnico de la RFEA, ya ha propuesto una iniciativa para crear una cuenta para ingresar dinero.

