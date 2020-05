Tariku Novales, el gallego adoptado de Etiopía: promesa del atletismo español y del hip-hop

El confinamiento ha sido muy duros para todos los deportistas. Es difícil decir esto después del sufrimiento de alrededor de 30.000 familias que han perdido a alguien por culpa del coronavirus, pero algunos profesionales que dependen de su propia actividad, han visto cómo se paralizaban sus vidas. El factor psicológico ha sido muy importante para no tirar la toalla.

Todo esto se multiplica cuando eres joven y ves que no puedes hacer lo que siempre has hecho: correr. España sigue cuidando su cantera del atletismo. Recientemente ha aparecido una generación más que interesante con los Adrián Ben, Ana Peleteiro o María Pérez que ya se mostraron en los últimos Mundiales de Doha.

A esta generación se quiere sumar Tariku Novales (Etiopía, 1998). Este gallego de raíces etíopes sorprendió a principio de año proclamándose campeón de España de media maratón. El confinamiento por el Covid-19 para un joven de 22 años no es fácil, pero este atleta hizo de la gran cantidad de tiempo libre una inversión para recuperar una pasión que tenía guardada en una carpeta vieja: el hip-hop.

Este joven adoptado por una familia gallega a los seis años atiende a EL ESPAÑOL para explicarnos como fue la música la que hizo este período tan complicado para todos, algo menos agobiante. Gracias a la producción de otra promesa del atletismo nacional, el saltador de longitud Jaime Guerra (Esplugues de Llobregat, 1999), han sacado este 'Suficiente' con videoclip.

¿Cómo afronta un atleta de 22 años un confinamiento?

Al principio no me lo tomé muy mal, eran como una especie de mini vacaciones en medio de la temporada. No sabíamos el alcance que iba a tener. Luego llega la incertidumbre. No sabes si valdrá para algo todo el trabajo que estabas haciendo. La música fue una forma de despejar mi mente. Saqué esa carpeta que tenía con las letras de hace años y me propuse darles forma.

Es la primera vez que sacas a la luz esto

La música rap siempre me gustó mucho. A los 14 años escribía alguna cosilla. Me duró poco. Con la cuarentena lo retomé y vi que me iban surgiendo cosas. Decidí grabarme con el móvil y no sonaba nada mal. Jaime Guerra me ayudó para producirla y masterizarla. Fue más por matar el tiempo durante la cuarentena.

¿Cómo surge 'Suficiente'?

La letra la había escrito antes de hablar con Jaime. Me salió así, el estribillo era diferente al principio. Decidimos darle un poco más de vida. Salió eso, no tiene ningún significado especial. Hay frases que hablan de una relación que se acaba, de otra que puede llegar. No lo hice pensando en alguien en concreto, son momentos que cualquier persona puede vivir.

"Domino muy bien la distancia de los 5.000 metros y la media maratón. Se supone que en la distancia intermedia debería de ser mi prueba fetiche, pero es la que peor se me da"

Nos llevó mucho curro el apartado de grabar y editar. Es la primera vez que hago así. Según íbamos avanzando en el trabajo que hacíamos, veíamos que la cosa estaba quedando mejor y decidimos publicarlo. Yo también me encabezoné en hacer un videoclip. Me ayudó un amigo para grabarme. Estoy muy contento con el resultado.

El confinamiento por el coronavirus llegó después de que sorprendieras a España en Sagunto y te proclamaras campeón de España de media maratón

Era mi segunda participación en la distancia. El año pasado debuté y ya fui plata. Era 'novatísimo'. Ahí fui más reservado, fui a probar. Aunque tuve algunos contratiempos antes de ir a Sagunto, iba con otros objetivos. Desde el principio tomé la cabeza y nadie pudo seguirme. La gente no se esperaba que en la media maratón, una distancia que requiere madurez y temple, consiguiera la mínima para el Mundial y el Europeo.

¿Confías en que se puedan disputar?

El Mundial sigue en pie en octubre, es mi única motivación para seguir entrenando. Yo me sentí gafe cuando tuvimos que parar. Venía en un estado de forma increíble. Me hacía ilusión ir a mis dos primeros campeonatos absolutos. Los Juegos Olímpicos también estaban ahí, aunque eran un objetivo muy difícil.

Dudabas entre las pruebas de fondo, que también has demostrado que se te dan bien, y lanzarte a por las maratones

Mi caso es muy particular. Domino muy bien la distancia de los 5.000 metros y la media maratón. Se supone que en la distancia intermedia, el 10.000, debería de ser mi prueba fetiche, pero es la que peor se me da. De momento me agarro a la posibilidad del Mundial de media maratón para hacer el mejor papel posible. Después ya veremos en qué me enfocaré.

Tariku Novales, después de conseguir la victoria en Sagunto

Tus orígenes están en Etiopía

Soy adoptado, nací en Etiopía y en diciembre de 2004 me vine para España, a los 6 años. Los recuerdos y las memorias de mi vida anterior se me han olvidado por completo. Yo era un chavalín muy avispado, inteligente y despierto. Tenía una capacidad de adaptación impresionante. En un par de meses ya hablaba español y en medio año, sabía gallego. Era una esponja.

¿Recuerdas algo de la vida que tenías allí?

Me enfoqué tanto en mi vida nueva y mi cerebro, no se si por mero instinto de supervivencia, olvidé todo lo anterior. No tuve problemas para adaptarme a una vida completamente diferente. Un chaval de 6 años es consciente de lo que te rodea. Pero me olvidé de todos mis recuerdos de mi vida pasada.

Durante mi adolescencia no tenía preocupación por mi pasado. Después, cuando empiezas a madurar, pues quería descubrir algo más sobre esos recuerdos. En algunos momentos se me hizo difícil asimilar que yo no había nacido con 6 años aquí, que lo había hecho en Etiopía. Poco a poco me gustaría ir descubriendo cómo fue esa vida.

¿Has buscado alguna forma para conocer ese pasado?

Tuve algún contacto muy ligero. Con esto del atletismo coincidí con algún etíope y hablar de mi pasado. Ellos también se mostraban interesados en encontrar sobre mi pasado. He logrado tener algún contacto con algún familiar. Pero no es tan fácil. Hay que gestionarlo a nivel emocional para que no choque demasiado. La situación no es la más idónea. Prefiero ir con calma e ir pasito a pasito.

"Nací en Etiopía y en diciembre de 2004 me vine para España, a los 6 años. Los recuerdos y las memorias de mi vida anterior se me han olvidado por completo"

Imagino que en cualquier caso lo que tú consideras hogar es España y tu familia gallega

A nivel de familia, para mi, la que tengo en España es la mía. No concibo otra. Se que tuve otra vida antes, pero no lo asimilo como tal. Habrá un momento que sabré como mantener ambos mundos en mi cabeza. De momento iré poco a poco.

¿Cuándo empezaste con la afición por el atletismo?

En 2007 empecé con el atletismo. Desde pequeño destacaba. Era muy habilidoso. Evidentemente, en las carreras de media y larga distancia tenía ese plus, había algo más. En el Club de Atletismo Noia empecé a desarrollarme. Aprendí que no todo lo que reluce era oro. Luis Sanmartín me iba frenando y consiguió que madurase el atleta que llevaba dentro.

¿Cuándo te diste cuenta que podías hacer algo grande?

Con 18 años decidí irme a Madrid al CAR. Ahí empecé una carrera deportiva con más profesionalidad. Allí tenía muchas más facilidades para poder entrenar y competir al máximo nivel.

Ahora formas parte del Go Fit Athletics, el club de Fermín Cacho, que imagino que es toda una suerte poder contar con su experiencia

Fermín Cacho... es una pasada poder contar con él. Cuando contactaron conmigo para el proyecto me hizo mucha ilusión. Tenemos conversaciones vía WhatsApp. Es una persona muy cercana. En muchas competiciones me corrige errores tácticos. Me siento animado por una persona que ha pasado por situaciones parecidas. Siempre da con esa tecla para volver a venirte arriba y no cometer los mismos errores.

