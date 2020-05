Bruno Hortelano: "La transición será lo más exitosa posible si hacemos deporte con cabeza"

El plan de desescalada del Gobierno ya ha comenzado y este fin de semana las personas de entre 14 y 70 años han podido salir a las calles para pasear, correr o hacer otra práctica deportiva a nivel individual.

Uno de los que ha podido volver a entrenar es el atleta español Bruno Hortelano. El velocista ha disfrutado este domingo de su primer entrenamiento al aire libre en Sabadell, desde donde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de cada individuo coincidiendo con el inicio de la desescalada.

En declaraciones a la Agencia EFE, Bruno Hortelano ha explicado que este domingo es "el primer día" que ha salido a hacer deporte al aire libre. "La verdad es que he disfrutado mucho. Me he encontrado con más gente en el parque, también disfrutando del ejercicio y de la actividad física", ha indicado el atleta.

Consejo en la desescalada

El mejor velocista español de todos los tiempos ha pedido, además, respeto a las normas que pautan las autoridades. "Podemos asegurar que esta transición sea lo más exitosa posible, siempre y cuando usemos la cabeza para hacer deporte", ha subrayado Bruno Hortelano.

Bruno Hortelano

Las primeras imágenes en diversos puntos de España han hecho que salten las alarmas. Muchas personas no cumplen los requisitos de distancia social y también se puede ver a gente sin llevar la mascarilla -cuyo uso todavía no es obligatorio, tal y como ha remarcado el Gobierno-. Es por esto que figuras como la del atleta piden "cabeza" para no volver atrás.

