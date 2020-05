La atleta Irene Montejo denuncia insultos por entrenarse en la calle: "Me llaman putón"

Una parte de la ciudadanía sigue sin entender que los deportistas tengan libertad para entrenarse sin depender de franjas horarias. Son muchos los que han denunciado insultos y vejaciones mientras salen a las calles para poder prepararse de nuevo después de más de 50 días sin poder trabajar por culpa del coronavirus en lugares donde habitualmente lo hacen y depender de la tecnología.

Ni la vuelta a la normalidad de algunos sectores y las medidas de desescalada han impedido que sigan sucediendo estos desagradables encuentros entre la sociedad y los deportistas profesionales. Irene Montejo, la joven marchadora madrileña de 22 años, ha sido la última atleta en denunciar una situación así a través de las redes sociales, en su caso, Twitter.

Montejo explica en una publicación que "un par de individuos" le dijeron "vaya putón" mientras se entrenaba en las calles madrileñas. "Ahora comprenderéis cómo nos sentimos los deportistas algunas veces y que no nos quejamos por placer", denunció la atleta después de que algunos de sus compañeros de profesión hayan decidido no salir fuera de los horarios establecidos para el resto de la población.

"Aún no he salido ni un sólo día fuera de dicho horario. Aún con todo mi derecho. No me gusta llamar la atención y prefiero pasar desapercibida. Sobre todo porque, desgraciadamente, la mayor parte de las personas que me encuentro cuando estoy entrenando no entiende ni de deportistas de alto nivel, ni de atletismo. Es increíble la poca educación que tiene cierta gente. Ya de por sí me parece increíble que se insulte/grite/falte al respeto a un deportista por entrenar en un horario fuera del establecido cuando tiene todo su derecho de hacerlo por ser deportista DAN", explica en esta publicación.

