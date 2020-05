Martín Fiz se disculpa tras correr en grupo por Vitoria y el aluvión de críticas en redes

Más de 2.500 atletas tomaron parte este fin de semana en la propuesta de prueba virtual que lanzó la organización del Maratón Martín Fiz y que calificó de "éxito" la respuesta de los participantes.

Al no poder celebrar la carrera, prevista para este domingo 10 de mayo, la dirección propuso una peculiar versión, en la que los maratonianos podían salir a las calles de forma individualizada y con un dorsal personalizado. Según la organización, las cifras superaron los 2.500 corredores que salieron a conmemorar esta fecha en 30 provincias y en 12 países.

La mayor parte de los deportistas, que salieron a las calles en las horas permitidas por el Gobierno y según las normas establecidas, lucieron camisetas de anteriores ediciones de la prueba, aunque también disfrutaron del maratón virtual atletas debutantes. Pero el propio Martín Fiz ha estado en el foco de las críticas.

@MartinFiz_42k @VG_Policia Buen ejemplo. En otros momentos iban más juntos. ¿Desde cuándo se puede hacer deporte en grupo? ¡Ah! Que no se puede. Vale... pic.twitter.com/qR1ofcTpG5 — Coletarrancia (@coletarrancia) May 10, 2020

Fiz compartió en su cuenta de Twitter una imagen con un grupo de atletas. En ella se aprecia claramente como guardan cierta distancia y no se ven aglomeraciones. Pero en las redes ha sido criticado por salir a correr en grupo, algo que la normativa no permite en Vitoria. El vitoriano ha querido disculparse y ha explicado que su intención no era la de juntarse con otros corredores.

"Quiero pedir disculpas si he podido molestar a alguien. Siempre he intentado mantener la distancia de seguridad entre los deportistas en todo momento y si no ha sido así fue un momento puntual y excepcional. Disculpas".

Por otro lado, quiso celebrar el éxito de su propuesta: "Hemos logrado el propósito que nos habíamos marcado, que era mantener encendida la llama de la prueba y, sobre todo, conseguir una propuesta atractiva para que la gente siga haciendo una actividad física asociada a los hábitos de vida saludable", explicó Martín Fiz a través de una nota de prensa.

