El Covid-19 llegó a España en octubre con los Juegos Militares de Wuhan: "Tuve todos los síntomas"

¿Llevamos conviviendo más de lo que dicen con el coronavirus en nuestras vidas? A día de hoy nada es descartable y más tras las palabras protagonizadas por Elodie Clouvel, atleta militar francesa y campeona mundial de pentatlón moderno que participó en los Juegos Mundiales Militares de Wuhan que tuvieron lugar entre el 18 y el 27 de octubre.

"Todos caímos enfermos, incluso yo. Estuve enferma, con síntomas que no había tenido antes y relacionados con los que hoy en día tienen que ver con el coronavirus", confesó Clouvel.

Dichas declaraciones hicieron saltar las alarmas y reabrieron la teoría de que el Covid-19 lleva esparciéndose por el mundo, incluido en España, durante al menos octubre, y que fueron dichos juegos los que empezaron a propagar el virus.

Los Juegos Militares

En los Juegos Militares estuvieron presentes casi 10.000 deportistas de 110 países, con una expedición española que estaba formada por unas 170 personas entre atletas y técnicos.

Entre ellos estaban Diego Uceta, entrenador y capitán de boxeo que fue también jefe de expedición y que días después de regresar a España a España tuvo que ir al médico ya que se encontraba muy mal con síntomas parecidos a los que hoy conocemos como el principio de poder tener coronavirus. En cambio, Daniel Bravo, presidente de la Federación de esgrima de Castilla y León, que acudió como delegado y juez árbitro de esgrima a los Juegos y con el que también ha podido hablar este periódico, no ha tenido nunca síntomas.

Diego Uceta (quinta persona), junto a otros integrantes del combinado español

Era la primera vez que estos juegos se organizaban fuera de las bases militares y donde que todas las competiciones se celebraban dentro de una ciudad. Los deportistas se alojaron en una Villa Olímpica, acompañados por más de 26.000 voluntarios que cubrían sus necesidades. Por esa época nadie podía pensar lo que iba a ocurrir unos meses después en Wuhan.

El Covid-19 en China

No fue hasta el 20 de enero cuando el presidente chino, Xi Jinping, advirtió públicamente sobre el coronavirus. Ya había más de 3.000 personas infectadas en China. Pero echemos la vista atrás.

Si observamos la web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), basándose en las informaciones desde China, el primer caso confirmado de Covid-19 ocurrió el 8 de diciembre en Wuhan.

Delegación de Estados Unidos en los Juegos Militares 2019 de Wuhan REUTERS

La primera persona contagiada reconocida por las autoridades chinas es una mujer de 57 años llamada Wei Guixian. Wei empezó a mostrar los síntomas el 10 de diciembre y seis días después, ingresó en el hospital por una "enfermedad desconocida".

2019 y el coronavirus

Mirando un informe publicado en la revista médica The Lancet, se estableció que la primera infección tuvo lugar el 1 de diciembre. Otra información publicada el diario South China Morning Post, el primer caso se remontaría al 17 de noviembre.

Un informe de un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, afirma que el coronavirus no habría salido de Wuhan, sino del sur de China entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre.

El estudio que podría demostrar que sería muy probable que el coronavirus estuviese presente ya en los Juegos Militares es el de los investigadores del University College de Londres que considera que el virus podría estar en los humanos entre el 6 de octubre y el 11 de diciembre.

¿Y España?

La delegación española consiguió un bronce en la prueba de relevos de la pista de obstáculos. Tras la clausura, los españoles volvieron a casa divididos en tres grupos, tanto en vuelos comerciales Wuhan-Pekín-Madrid como Wuhan-París-Madrid, y a nadie se les hizo prueba alguno del coronavirus. El último español aterrizó en Madrid el 30 de octubre.

Esta semana, después de que salieran a la luz síntomas en militares franceses que estuvieron en los juegos, jefes de equipos españoles participantes en Wuhan se han dirigido a sus deportistas para consultarles si mostraron indicios de haber sufrido el coronavirus.

Representantes españoles en los Juegos Militares

Defensa quiere hacer test

El Ministerio de Defensa ha confirmado este domingo que realizará test de detección de coronavirus a todos los militares deportistas y miembros de la delegación española que viajaron a Wuhan.

"Con carácter voluntario, a los miembros de la delegación que lo requieran, se les realizará una prueba correspondiente para la determinación de la presencia del SARS-CoV-2", informó el Ministerio por medio de un comunicado.

Según Defensa, la Subsecretaría del Ministerio contactará, a partir de este lunes, con todos los miembros de la citada delegación para saber quiénes quieren realizar, de los que no la hayan hecho ya, voluntariamente la prueba y proceder a efectuarla.

Testimonios de los españoles

El primer caso confirmado de coronavirus en España fue un paciente de Valencia que falleció el 13 de febrero al que se hizo una autopsia "a posteriori" que dio positivo al virus. Pero si atendemos al testimonio de Diego Uceta, en España el Covid-19 podría estar presente desde octubre. Y todo debido a los Juegos Militares.

"En Wuhan estábamos todos bien y nadie habló sobre el coronavirus. Yo tuve problemas estomacales, pero los asocié con la comida", comenta Uceta para EL ESPAÑOL.

El problema vino realmente en su regreso a España, días después de aterrizar: "Tuve que ir al médico a los 15 días de llegar. Tenía un malestar tremendo y para que yo vaya al médico, que nunca voy, muy malo tenía que estar".

¿Síntomas parecidos a poder tener el coronavirus? Diego lo relata así: "Me dolía mucho el pecho, me costaba respirar y lo hacía mal, no podía casi ni caminar, casi me asfixiaba y me cansaba mucho. Andaba tres pasos y me fatigaba muchísimo y tuve un poco de fiebre. Me recetaron ventolín y paracetamol y lo interpretaron como una gripe o constipado. Claro, por aquella época aquí no se sabía nada del coronavirus. Los síntomas me duraron tres semanas. Hice vida normal como si fuese una simple gripe. Todo fue muy lento y lo que me habían recetado no me estaba sirviendo para nada ya que yo me suelo recuperar muy rápido de cualquier problema. Ahora obviamente hago lo que muchos españoles y salgo a la calle con mascarilla. Eso sí, existe un problema porque no se si tengo el coronavirus o si lo he pasado".

La ceremonia de los Juegos Militares de Wuhan el pasado octubre REUTERS

Sobre la posibilidad de que el coronavirus estuviese presente a finales de 2019 en España, él lo tiene claro: "Yo creo que lo tuve. Y como yo varios españoles más y deportistas de otro país. Todo ello me hace pensar que traímos el coronavirus, que lo contraímos en Wuhan, donde fue el principal foco de infección, y que lleva en España desde octubre-noviembre, por lo que, de ser así, se habrían tomado medidas tres meses después. Si nos ha pillado ahora a todos desprevenidos, imagínate si llevase aquí desde tres meses antes".

Preocupado, miedo... numerosas cosas se le pasa a Uceta por la cabeza pensando que pudo ser de los primeros españoles en tener el coronavirus.

"Obviamente estoy preocupado y tengo miedo por he podido contagiar a mucha gente, incluida mi familia. Desde que me pasó todo, no he vuelto a tener síntomas parecidos", manifiesta.

Fue el pasado viernes cuando decidió hacerse las pruebas de coronavirus por decisión propia debido a todo el revuelo que se estaba montando. Ahora está a la espera de que le confirmen los resultados. Como él, Pedro Retuerto, compañero suyo en la habitación, que también tuvo síntomas parecidos a los de Diego.

El caso de Daniel Bravo, con el que también ha podido hablar este periódico, es muy diferente. Presidente de la Federación de esgrima de Castilla y León, a los Juegos Militares acudió como delegado y juez árbitro de esgrima.

Daniel Bravo

"Yo sinceramente nunca he tenido síntomas de coronavirus. Ni en Wuhan ni al llegar a España ni durante estos meses. Nos ha dicho el Ministerio de Defensa que, con carácter voluntario, que nos harán test de coronavirus, pero yo aún no sé si me los haré. Mi mujer es enfermera y creo que ambos estamos libres de Covid-19".

Sobre la posibilidad de que los Juegos Militares fuesen el primer foco de coronavirus y que pudiese estar en España desde finales de 2019, Bravo piensa que no es así: "Si todo hubiese ocurrido de esta forma, lo hubiesemos sabido y muchas más personas hubiesen caído enfermas. Había muchos militares y en mi opinión, si realmente hubiésemos sido la vía de transmisión desde Wuhan a España, familiares y compañeros de trabajo se hubiese contagiado y las Fuerzas Armadas hubiesen quedado muy afectadas. Además, son muchos días entre octubre-noviembre y finales de febrero-marzo, que es cuando dicen que ya podía estar el coronavirus en casa".

Otras conspiraciones

La teoría china que se maneja de forma extraoficial entre sus dirigentes es que el coronavirus nació en los Juegos Mundiales Militares, apuntando así a Estados Unidos.

El primero en señalar la teoría fue el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian a través de su cuenta de Twitter. Este publicó un video de Robert Redfield, director de Control y la Prevención sanitaria en EEUU, que declaró al Congreso de EEUU el 11 de marzo que algunas muertes por gripe en EEUU antes del inicio de la crisis fueron identificadas más tarde como casos provocados por el coronavirus

Ahora habrá que esperar a todos esos resultados de los test que Ministerio de Defensa ha decidido realizar, siempre de forma voluntaria, a aquellos miembros de la delegación española que viajaron hasta Wuhan (China).