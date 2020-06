El atleta Roberto Sotomayor explota contra Pepe Reina, Díaz Ayuso, Pablo Casado y Abascal

Estos días, muchos deportistas están opinando sobre la situación política que atraviesa España o directamente debido a todo lo ocurrido en EEUU tras la muerte de George Floyd.

Pepe Reina, portero del Aston Villa, es muy activo en Twitter y siempre ha ido de cara mostrando su opinión sobre la gestión del Gobierno respecto al coronavirus.

El guardameta español tampoco ha pasado por alto el fallecimiento de George Floyd y quiso aportar su granito de arena con el siguiente mensaje: "Racism is also a pandemic. Enough! ✊🏿✊🏼 #StopRacism #BlackOutTuesday", puso junto a una foto.

Hubo gente que no le gustó su mensaje debido a las ideas políticas de Pepe Reina. Es tal que el atleta Roberto Sotomayor, explotó contra él: "Estás de broma o te ríes de nosotros".

Estás de broma, o te ríes de nosotros. https://t.co/1LsZoG3Ln0 — Roberto Sotomayor◘◘◘◘ (@SuperRoStar) June 2, 2020

Ahí no quedó la cosa ya que este miércoles Sotomayor, muy activo siempre en las redes sociales, volvió a expresarse de forma polémica contra Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Pablo Casado, presidente del PP y Santiago Abascal, presidente de Vox.

Primero contaba muertos. Después cuenta empresas. Mañana serán parados.

La reconstrucción de España según @pablocasado_ https://t.co/8HLT76wuyr — Roberto Sotomayor◘◘◘◘ (@SuperRoStar) June 3, 2020

Los Tratados Internacionales, y que pisotea los derechos de los más débiles y desprotegidos.

Ese "bien por Trump" que veja aún más los derechos de miles de afroamericanos. Es justo todo lo contrario de lo que Europa una vez soñó. Sobra Trump. Sobra Abascal. — Roberto Sotomayor◘◘◘◘ (@SuperRoStar) June 2, 2020

Sotomayor nunca se ha mordido la lengua con nadie y ha querido mostrar su opinión contraria a estas cuatro personalidades.

