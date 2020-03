El atleta Álvaro Martín pide que se aplacen los JJOO: "No todos estamos en igualdad de condiciones"

El atleta extremeño Álvaro Martín Urio, que en 2018 fue campeón de Europa de 20 kilómetros marcha y que fue olímpico en Londres 2012 y Río 2016, ha pedido este lunes en las redes sociales que se aplacen los Juegos de Tokio 2020 porque debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus no todos los deportistas están "en pie de igualdad".

"Con todo el dolor del mundo, creo que es necesario que se aplacen los Juegos Olímpicos. No estamos todos los países en la misma situación. Unos se recuperarán antes, otros más tarde... y así no estamos en pie de igualdad", afirma el marchados de Llerena (Badajoz).

"No hablemos de los diferentes deportes. Aquí en España, en el confinamiento, yo puedo comprar una cinta de correr y puedo entrenar, no de la misma manera que saliendo a la calle, pero sí muy parecido. En cambio, ¿qué hace un nadador? ¿un deporte de equipo? ¿deportes de lucha?".

"Yo tengo la mínima para los Juegos Olímpicos desde el año pasado, pero compañeros/rivales míos, no. No tendrían las mismas oportunidades para realizar la mínima. Así no se puede. Por nuestra salud, por acabar con el virus todos juntos, pido que se aplacen los JJOO", concluye Martín.

El extremeño, de 25 años, fue también medallista de bronce en los 20 kilómetros marcha por equipos en los Mundiales de Roma 2016.