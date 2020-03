Fran Sol, así vive la crisis del Covid-19 un futbolista en Ucrania: "No sabemos si las cifras son verdad"

El coronavirus está provocando la cancelación de todas las competiciones deportivas alrededor del mundo. La crisis del Covid-19 no tiene precedentes históricos más allá de las grandes guerras que sucedieron durante el Siglo XX. Nadie se está librando de las consecuencias de este virus hasta el punto de que caras visibles del deporte se han visto contagiadas.

En el mundo del fútbol el parón ha afectado a los más grandes. Dos clubes tan importantes como el Real Madrid y la Juventus se tuvieron que poner en cuarentena por los positivos de algunos jugadores dentro de la entidad. Eso provocó la suspensión de las principales ligas y de las competiciones a nivel continental de modo que Champions y Europa League se encuentran a la espera de una reunión este martes para decidir lo que va a suceder en el futuro.

Aún así, hay algunas ligas que no han parado. Son el caso de Rusia y Ucrania. Ambos países no tienen muchos casos de positivos confirmados por coronavirus. Concretamente, uno tiene tres y el otro ninguno. Muchos dudan de esto, pero las cifras oficiales son esas y, por el momento, los dos campeonatos de fútbol siguen disputándose. De hecho, en el caso del país ucraniano, han entrado en la fase trascendental de la temporada con los playoff tanto por el título como por el descenso.

Fran Sol, con la camiseta del Dinamo de Kiev fcdynamo.kiev.ua

El Dinamo de Kiev sigue aspirando al título. Es el segundo clasificado detrás de un Shakhtar Donetsk que parece imbatible. Allí está jugando un español preocupado por lo que sucede en España, pero centrado en lo que queda de temporada. Fran Sol, canterano del Real Madrid que decidió primero emigrar a Holanda, donde marcó la temporada pasada 17 goles y la anterior 20, y ahora a Ucrania para triunfar.

Siguen compitiendo

El jugador español disputaba este fin de semana el primer partido de estos playoff, aunque no saltó al terreno de juego. Su equipo empató a uno con el Desna Chernihiv, por lo que no aprovecharon el tropiezo del Shakhtar ante el Zorya. "De momento no hay medidas extraordinarias por aquí. Nos han dado unas medidas preventivas. Los partidos son sin público y veremos si se para al final la competición", confesaba Sol sobre una decisión que parece que sucederá más pronto que tarde.

"Aquí oficialmente solo hay tres casos, los índices de mortalidad no son muy graves. No estamos hablando de una enfermedad mortal aquí. Pero no sabemos si los datos son reales. No se entiende el pánico que hay si estos datos son reales", explicaba muy escéptico el delantero del Dinamo. La decisión de suspender la competición parece muy cercana, por lo que esto pone aún más en cuestión los datos del gobierno.

Fran Sol celebra un gol en la Europa League con el Dinamo de Kiev REUTERS

El futbolista, cuyos padres están con él en Kiev, sigue muy pendiente de la actualidad de la situación en España y confiesa que "es todo bastante desconcertante". "En Madrid tengo familia. Ellos están en sus casas sin salir siguiendo las recomendaciones. Estoy tranquilo, no tengo miedo a que les pueda pasar algo", confesaba el ex jugador del Real Madrid.

El cambio de país

El delantero acababa este pasado verano su etapa en los Países Bajos. En el Willem II Fran Sol se convirtió en un jugador bajo el radar europeo, pero decidía confiar en el interés de Dinamo para dar sus primeros pasos en el Viejo Continente. "Se está bien en Kiev, es una ciudad muy grande. No me está yendo tan bien deportivamente, no puedo decir que me gusta más. Cuando te va bien en un sitio, todo te parece bueno. Tilburg era una ciudad pequeña, más aburrida que Kiev", explica el jugador.

El español no tuvo mucha suerte en sus primeros pasos en Ucrania. "Nada más llegar me lesioné y fue una lesión larga. Pillé de por medio el parón de competición y no me ayudó para nada. Fue un inicio bastante complicado", confesaba el delantero. Aún así, Sol espera poder recuperarse y ganarse el crédito del público del Dinamo. "El entrenador me pidió, entonces tengo su confianza", sentencia el ariete.

Sus cifras goleadoras hacían esperar que algún club de la Primera División en España se interesara por él. Fran Sol confirma esos contactos, pero prefirió vivir esta experiencia en Kiev. "Yo siempre me he movido por mis convicciones. El entrenador del Dinamo me quiso. Aquí iba a jugar en Europa. Eso fue lo que me movió", explica el español.

En el mercado de invierno, después de su comienzo con el pie izquierdo, pudo salir de Ucrania. Aún así, Fran Sol quiere triunfar primero allí. "Yo siempre quiero mejorar. Vine por la puerta grande, espero irme por la puerta grande. Quiero cumplir el contrato. Si no lo cumplo, que el club y yo salgamos beneficiados", confiesa el delantero.

