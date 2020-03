El atleta Carles Castillejo estalla contra las medidas del Gobierno para frenar el coronavirus

El atleta olímpico Carles Castillejo, actualmente entrenador de atletas de élite, ha lanzado en su cuenta de Twitter un mensaje claro: "Prohibido correr en toda España desde hoy", mostrando además su disconformidad con las medidas tomadas.

"Con todos los respetos, son medidas blandas. Se deberían cerrar muchas empresas que no fueran estrictamente necesarias para la sociedad en este momento. Hay que limitar al máximo el movimiento desde hoy mismo", ha apuntado.

Campeón de España de los 5000,10000, Medio maratón y Maratón, cuatro veces olímpico (2004-08-12-16) y campeón de Europa de los 5 y 10 km, Castillejos ha finalizado recordando que el coronavirus "es un virus que se contagia por contacto y, si evito contacto, el virus no se propaga. Es de sentido común, aunque seguro que, como siempre, el sentido común es el menos común".

Fernando Alonso, también crítico

El piloto asturiano se pronunció en sus redes sociales este jueves sobre las medidas iniciales del ejecutivo contra el COVID-19. Finalmente, fue este sábado cuando el Gobierno Español señaló que nadie podía salir a la calle a no ser que fuese por cosas urgentes y básicas.

Tras las primeras medidas que se adoptaron, Alonso se mostró contrario a la postura del Gobierno en redes: "Me quedo de piedra". "Que reaccionemos según evolucione la emergencia sanitaria... ¿Va a ser diferente en España?", se pregunta. "Que eviten salir a la calle la gente con síntomas... ¿Los demás al parque? ¿A los bares?", continúa.

"Que cada comunidad autónoma decida... No se pillan los dedos ni queriendo", espeta con contundencia el asturiano.

Fernando señaló también que España sigue "por detrás de otros países en cuanto a medidas". "Necesitamos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es solo por no enfermar, si no por no contagiar", sentenció.

