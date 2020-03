La atleta olímpica Isabel Macías, indignada por el coronavirus: "En mi piso no entra una cinta"

La crisis que está causando el coronavirus a nivel mundial está teniendo efectos devastadores a todos los niveles, desde lo económico hasta lo deportivo. En este sentido, la incertidumbre entorno a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tiene a todos los atletas en vilo. Pese a que muchas competiciones y eventos deportivos están siendo cancelados, los responsables de la cita olímpica insisten en que esta sigue en marcha.

Así lo afirmaba el pasado martes Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, cuando decía que "los Juegos Olímpicos no peligran por el coronavirus". Además, confirmaba que están "convencidos, dispuestos y trabajando con toda nuestra fuerza para hacer los mejores Juegos Olímpicos de la historia en Tokio en julio de este año, y hasta hoy, nadie nos ha dado la menor indicación de que eso pueda estar en peligro".

Samaranch ha vuelto ha reiterar que "los Juegos Olímpicos se van a celebrar este verano sí o sí". Estas declaraciones no han sentado bien a algunos atletas que, a causa del coronavirus, ven modificada su rutina diaria. Es el caso de Isabel Macías, deportista española subcampeona europea en 2013 en la prueba de 1500 metros, que ha mostrado su disconformidad en redes sociales.

Y acabo de oír a Samaranch afirmando que la fecha de los JJOO se mantiene y se muestra firme diciendo: ¡qué entrenen!

¿Cómo, cuándo y dónde puedo entrenar yo?

¿Cómo, cuándo y dónde podré aferrarme a la única oportunidad de hacer mínima? — Isabel Macías (@Macias1500) March 13, 2020

"Acabo de oír a Samaranch afirmando que la fecha de los JJOO se mantiene y se muestra firme diciendo: ¡qué entrenen!", decía Isabel indignada. "¿Cómo, cuándo y dónde puedo entrenar yo? ¿Cómo, cuándo y dónde podré aferrarme a la única oportunidad de hacer mínima?", comentaba con rabia en tuiter.

También se mostraba enojada por no poder entrenar con normalidad tras las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de erradicar el coronavirus. "¿Y cómo entreno yo en casa? En mi piso no entra una cinta... No puedo permitirme una tampoco", sentenciaba Macías cabreada.

