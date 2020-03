Samaranch, vicepresidente del COI: "Los Juegos Olímpicos no peligran por el coronavirus"

En medio de la crisis social que está provocando el coronavirus y que también está afectando de lleno a todos los eventos deportivos, El Partidazo de COPE ha entrevistado el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch Jr. para hablar de cómo este virus de origen chino puede afectar a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano.

Pese a que ha afirmado que "nosotros nunca vamos a decidir si los juegos se hacen o no, o vamos a tomar decisiones en sustitución de las autoridades sanitarias mundiales o japonesas", ha confirmado estar "convencidos, dispuestos y trabajando con toda nuestra fuerza para hacer los mejores Juegos Olímpicos de la historia en Tokio en julio de este año, y hasta hoy, nadie nos ha dado la menor indicación de que eso pueda estar en peligro", para la tranquilidad de los atletas.

Añadía que no se puede comparar la situación que atraviesan los eventos deportivos en la actualidad con los Juegos de Tokio ya que estos "son a final del mes de julio y estamos hablando de eventos que son este miércoles, mañana, la semana que viene, la Indian Wells que se celebra este fin de semana... Estamos hablando de dos espacios temporales completamente distintos", decía.

Juan Antonio Samaranch en una reunión del COI EFE

Ha confirmado, también, que no se está contemplando la opción de cambiar la fecha y el lugar de los Juegos. "Los Juegos van a ser a finales de julio de este año, y los vamos a hacer en Tokio, a no ser que salte una eventualidad que a día de hoy no está prevista. En la vida hay muchas amenazas, yo no sé si el coronavirus será la amenaza que esté encima de los Juegos Olímpicos", decía.

Respecto a la suspensión de las citas deportivas en Italia y la decisión de jugar a puerta cerrada algunos partidos en España, Samaranch ha dicho que "todas las medidas que se están tomando en Italia, España y resto del mundo sobre eventos deportivos que se están celebrando actualmente, son medidas que están basadas en la opinión de expertos sanitarios, y a esas opiniones nos tenemos que plegar y tenemos que acompañarlas con la mejor de nuestras habilidades".

