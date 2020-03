El bonito gesto del Milan para luchar contra el coronavirus en Italia

La 'fiebre' del coronavirus parece que no tiene fin. Italia fue el primer país europeo golpeado duramente por este virus de origen chino. Tanto es así que el CONI ha propuesto suspender todos los eventos deportivos hasta, de momento, el 3 de abril. Incluso se ha lanzado la campaña 'Me quedo en casa' en la que se invita a los ciudadanos a no salir de sus domicilios.

El club italiano AC Milan ha emitido un comunicado durante la noche del lunes 9 de marzo en el que anunciaba que el club y su fundación, Fondazione Milan, donarán 250.000 euros a la Compañía de Urgencias y de Emergencia Regional (AREU), que es la agencia encargada y comprometida a abordar las emergencias de salud en la Región de Lombardía. La donación apoyará los esfuerzos de AREU para proporcionar toda la asistencia necesaria a los afectados por el virus Covid-19.

El club, antes de que se jugara el partido contra el Génova a puerta cerrada, siguiendo las disposiciones gubernamentales para la contención del coronavirus, ya tomó la decisión de reembolsar a todos los aficionados el dinero "tanto a los que compraron las entradas como a los aficionados con abono anual", dice el comunicado.

#ACMilan makes donation in support of Covid-19 emergency support effort. Read the full statement: https://t.co/qzwUBSaYJr



Il Club comunica di aver deciso di effettuare una donazione a supporto dell'emergenza Covid-19. Leggi il comunicato: https://t.co/wtdpJmhXay pic.twitter.com/huJzIqRDlU — AC Milan (@acmilan) March 9, 2020

Iván Gazidis, el CEO del club, también se manifestó al respecto. "Hay cosas más importantes en la vida que el fútbol. En un momento en que todos tenemos que cuidar a los más vulnerables, debemos actuar con la mayor responsabilidad, siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes", decía.

En Italia el coronavirus está golpeando con fuerza a la sociedad, por eso Gazidis añadía que "en nombre del club, estoy orgulloso de apoyar con esta donación, los esfuerzos realizados por todos los que están trabajando para hacer frente a esta emergencia son admirables. La salud y la seguridad de nuestros seres queridos es nuestra principal prioridad".

[Más información: 250 personas presenciarán el Valencia - Atalanta de Champions League]