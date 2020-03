Así se fraguó el ascenso a la élite del FS Valdepeñas: la ciudad del vino que soñó con ganar la Copa al Barça

Edu, Cainan y Chino, jugadores del Viña Albali Valdepeñas

El fútbol sala en España es un monumento nacional poco apreciado. Las dos veces que la selección española ha sido campeona del Mundo y las siete veces campeona de Europa o los nueve títulos de la Champions League de fútbol sala que han levantado diferentes clubes españoles son una razón más que de peso para tener en cuento este deporte en el país.

Este fin de semana se ha disputado la fase final de la Copa de España en Málaga donde el Barça se ha hecho con una nueva edición de este torneo que organiza la Liga Nacional de Fútbol Sala. La situación en el país ha situado a dos clubes por encima del resto después de un bajón considerable de otro histórico, El Pozo Murcia. Inter Movistar y Barcelona no tienen rival.

Pero en las últimas temporadas han surgido clubes que, basándose en la humildad y el trabajo, quieren cambiar el panorama. En 2018 el Jaén Paraíso Interior levantó este mismo trofeo tras imponerse al equipo de Torrejón de Ardoz en la gran final. Y este domingo el Viña Albali Valdepeñas se quedaba a las puertas de dar la sorpresa ante el Barça, pero antes eliminó a los otros dos equipos que disputaron esa final.

Chino, máximo goleador de la Copa de España de fútbol sala Twitter (@rfef)

17 años de historia

"Cuando se pierde una final, claro que joroba. Pero al final nos quedamos con la ilusión que hemos generado al pueblo y con que todo el mundo está contento con lo que hicimos". Esos son los pensamientos de Luis Palencia, el presidente y fundador de este club nacido en torno a una localidad de algo más de 30.000 habitantes. 3-4 quedó la final donde el hat-trick de Chino estuvo a punto de hacer que el sueño se convirtiera en realidad. "Hay que ponerle un piso donde quiera", decía 'el presi'.

Y es que esta localidad se ha convertido a la religión del fútbol sala gracias al empuje de estos jugadores, una sensación que Palencia resume en "la ilusión de todo un pueblo". "Es difícil de explicar, es mejor vivirlo. Familias enteras, niños, mayores comparten la ilusión de un club de fútbol sala muy humilde. En estas grandes citas se ve mucho más. Pero los que llevamos aquí toda la vida hemos visto lo que viene significando este equipo", comentaba el presidente del club.

Fue hace algo más de 17 años cuando nació esta ilusión. "Había una liga local aquí en Valdepeñas de la que yo era responsable. Me propuse trabajar por hacer un equipo profesional. Crecimos tan rápido que prácticamente en cuatro años estábamos en Segunda División. Volvimos a descender y cuando volvimos a ascender, ya nadie nos paró". Esta es la historia resumida de forma rápida por el máximo responsable del Fútbol Sala Valdepeñas que realza por encima de todo que "no hemos cambiado nada estando en Primera o en la última categoría".

"Yo soy trabajador del Ayuntamiento de Valdepeñas. Me dedico por las mañanas al trabajo en la conserjería de deportes y en los ratos libres hago cosas del equipo. Aunque la verdad es que cada día me da más que hacer. Desde que estamos en Primera me dan un poco más de libertad", bromeaba Luis Palencia sobre cómo compagina la actividad del club con la personal.

Buitre intenta contener al jugador del Barça Geverson Chaves EFE

El triunfo de la humildad

Ahora mismo el Valdepeñas es tercero en la Primera Divisón del fútbol sala español. Solo Inter y Barça están por delante, pero la comparación económica se ve en la diferencia de puntos. 11 puntos con el conjunto de Torrejón de Ardoz y 9 con el equipo culé es en lo que se traducen los datos económicos que nos pone sobre la mesa Palencia.

"Tenemos un presupuesto de unos 800.000 euros. Si comparamos con Barça, que estará en unos siete millones, e Inter, que tendrá unos cinco millones, no hay color", explica el presidente del club que ha conseguido plantar cara e incluso ganar a estos buques insignia.

Esto también ha servido para situar deportivamente a la localidad de Valdepeñas. La ciudad es conocida por la actividad vinícola, de hecho es el principal patrocinador del equipo. "Deportivamente hemos aportado nuestro granito de arena. Seguiremos trabajando para que la ciudad se conozca para bien", explica el presidente.

Y tanto que siguen trabajando. Están cerca de firmar su presencia en los playoff aunque el presidente es muy cauto con sus opciones. "Hemos competido contra tres grandes clubes, a dos les hemos ganado y al otro le hemos jugado de tú a tú. Competir vamos a competir, pero conseguir algo más es muy difícil". El sueño es el sueño y las opciones del título están ahí, algo que convertiría a Palencia en "el hombre más feliz del mundo". "Sería algo inimaginable hace un año que nos salvamos de categoría", puntualizaba señalando la hazaña.

David Ramos, entrenador del Viña Albali Valdepeñas EFE

No están ajenos a la polémica

La misma realidad de este deporte pone en cuestión su notoriedad en el panorama deportivo nacional. El seguimiento ha bajado desde el principio del siglo, aunque el trabajo que se está haciendo está volviendo a repuntar la situación. "Tener partidos en abierto hace mucho. Pero este deporte mueve mucho más de lo que se ve en la prensa", confiesa el también fundador del club.

Pero al principio de la temporada la guerra Tebas-Rubiales también abrió un nuevo frente en el fútbol sala. Luis Rubiales anunciaba que se hacía con el control de las competiciones de fútbol sala, no solo de la Copa del Rey, si no también de las de la Primera y Segunda División. Los clubes están muy preocupados por esta situación y el Valdepeñas no es ajeno a esto.

"Nos afecta por la incertidumbre que se tiene. Creo que sería bueno que se pusieran a hablar cuanto antes. Si hay alguna cosa que se ha hecho mal por un lado o por otro, es el momento de que miremos todos por el fútbol sala y que cuando se levanten de la mesa lo hagan con un acuerdo para todos", explica Luis Palencia que, respecto a la oferta económica que ofrecía a los clubes para convencerles de que el cambio sería mejor, explica que "no había ningún documento sobre la mesa que certificase esa mejora económica".

Esta guerra se ha intensificado con la convocatoria de elecciones en la Real Federación Española de Fútbol y, sobre todo, con el anuncio de la presencia de Iker Casillas en este proceso. Palencia asegura que "con nosotros no ha hablado, no se ha puesto en contacto nadie".

Eso sí, no se decanta a cuál de los dos votaría si estuviera en sus manos alguno de los votos de la asamblea. "Dependiendo del programa y valorándolo sabría a quién votar. Sabemos cuál es el de Rubiales, no conocemos el de Casillas. Sería bueno que los dos nos explicasen lo que quieren hacer con nuestro deporte".

