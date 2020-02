Escándalo en el fútbol sala: El Palma denuncia cánticos de "mono" contra Diego Nunes

El Palma ha denunciado que un sector de la afición del Emotion Zaragoza profirió insultos racistas contra el jugador Diego Nunes durante el partido de la vigésima segunda jornada de la Primera división de fútbol sala, disputado en el CDM Siglo XXI de la capital aragonesa.

El club balear indica en su página web que "al final del encuentro se vivió un hecho repudiable y que hay que conseguir erradicar en el deporte con gritos de contenido racistas en un sector del pabellón que llamó 'mono, mono' al jugador Diego Nunes de algunos aficionados presentes en el partido y que provocaron el enfado de jugador y compañeros mientras enfilaban el camino a vestuario".

"Desde la entidad queremos remarcar que no se pueden tolerar este tipo de actitudes ni en los pabellones ni fuera de ellos. Es responsabilidad de todos actuar contra estas conductas y dar ejemplo para que no se repitan. Instituciones, clubes y aficionados. No hay lugar para silenciar y solo podemos solventarlo denunciando para expulsar de las pistas a estos energúmenos. Sean del equipo que sean", apunta el Palma Futsal.

STOP RACISMO | Nuestro jugador @Nunes17D ha recibido gritos racistas a la finalización del partido en Zaragoza por un sector de la grada que ha comenzado a gritarle "mono". Es vergonzoso que se repitan estos comportamientos. No los podemos tolerar ni permitir.#NOalRacismo pic.twitter.com/EEL4qG1VEO — Palma Futsal (@PalmaFutsal) February 23, 2020

El acta arbitral no refleja estos cánticos al acabar el encuentro, en el que el conjunto balear se impuso por 0-2.

[Más información: Ricardinho, así es el GOAT del fútbol sala que soñó con jugar en el Madrid]