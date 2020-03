Bruno Fernandes desvela el porqué mandó callar a Pep Guardiola en el derbi de Manchester

El futbolista portugués, Bruno Fernandes, lleva apenas dos meses en el club y ya se ha convertido en un ídolo para la afición. El desencadenante de esta repentina admiración por el recién incorporado fue en el derbi de la Premier League que enfrentaba al Manchester United con el Manchester City de Guardiola.

El partido, previo a la eliminatoria de Champions League del City contra el Real Madrid, se lo llevaron los red devils por 2-0 con goles de Anthony Martial y Scott McTominay en un encuentro en el que Bruno Fernandes fue la estrella del partido.

Además de destacar en lo deportivo, Fernandes ocupó portadas al día siguiente por el rifi rafe que tuvo con Guardiola. El pasado viernes, en una entrevista concedida a Sky Sports, el luso ha reconocido el porqué mandó callar al técnico catalán.

Bruno Fernandes celebrando un gol con el Manchester United Instagram (@brunofernandes.10)

"Tengo mucho respeto por Pep, por sus éxitos y lo que trajo al fútbol, pero en ese momento no me mostró ningún respeto", decía el jugador del United. "Entonces, ¿por qué debería respetarlo?", afirmó el jugador portugués. Además, aseguró que alguno de sus amigos le reprochó la acción. "Hablé con algunos amigos al respecto y muchos piensan: 'Pep ganó todo... ¿Quién es Bruno para hacerle esto?'", decía. Pero el futbolista justifica su acción: "En ese momento, las palabras que me dice (Guardiola) hacen que me vuelva loco".

Pese a eso, el compañero de selección de Cristiano Ronaldo, quiso ser cauto y no echar más leña al fuego. Al ser preguntado sobre cuáles fueron las palabras de Pep que provocaron esa reacción del portugués, este dijo, caballerosamente, que "lo que pasa en el campo, se queda en el campo"

