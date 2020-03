Solsksjaer aprovecha su goleada en Europa League para atizar a Mourinho

El Manchester United firmó una abultada goleada (0-5) en la soledad del estadio Raiffesinsen Arena de Linz, en el partido de ida de octavos de final de Europa League ante un LASK desbordado por la superioridad del conjunto inglés.

Con las gradas vacías, en medio de un ambiente desangelado, el United sentenció el partido de Europa League cuyo destino está en entredicho por la crisis propiciada por el coronavirus.

En la rueda de prensa posterior al encuentro europeo, Ole Gunnar Solksjaer aprovechó para dejar algún recado a José Mourinho, entrenador del United antes de la llegada del noruego al banquillo de los red devils y actual técnico del Tottenham con el que tenía que enfrentarse este fin de semana, antes de que la Premier League suspendiera la competición. "No tengo que creer en todo lo que se hizo en el pasado, pero creo en lo que estamos haciendo ahora", dijo Solksjaer.

Solskjaer, durante un partido REUTERS

Pero el recado al portugués no quedó ahí. "Sentí que era necesario cambiar mucho. Hemos fichado a cuatro jugadores, hemos perdido a unos cuantos y hemos ascendido de la cantera. No sé si ha sido muy dramático. Yo no lo creo porque necesitábamos algunos cambios y han funcionado. Creo que estamos en el camino correcto", insistía Ole.

Goleada del United

Por lo que al partido respecta, sobresalió el nigeriano Odion Ighalo, que intervino decisivamente en los dos primeros goles. Marcó el primero, a la media hora, a pase del portugués Bruno Fernandes y participó en el segundo, firmado por el galés Daniel James en el minuto 58.

En el tramo final se desató el acierto del cuadro de Ole Gunnar Solksjaer. El español Juan Mata firmó el tercero, en el minuto 82, al aprovechar un medido pase interior del brasileño Fred. Mason Greenwood llevó a la red el cuarto tras una acción del holandés Tahith Chong, en el minuto 92, y el brasileño Andreas Pereira cerró la goleada después de un balón enviado por Fred un minuto después.

