Ibaka y Marc Gasol, libres de coronavirus: los Raptors jugaron su último partido contra Utah

Las pruebas de coronavirus para los integrantes de los Toronto Raptors dieron negativo, con el resultado de una persona aún pendiente, anunció este equipo de baloncesto el viernes por la noche.



Los Raptors fueron el último equipo en enfrentarse a los Jazz de Utah, cuyos jugadores el francés Rudy Gobert y Donovan Mitchell dieron positivo al virus.



Los Raptors informaron de que todo el grupo que viajó al partido del lunes por la noche a Salt Lake City fue examinado el miércoles para detectar si estaban contagiados con el coronavirus.



En el mismo comunicado indican que aquellos a quienes se les pidió que permanecieran aislados durante 14 días continuarán haciéndolo, según lo recomendado por Toronto Public Health a raíz de que los jugadores descubrieran que habían entrado en contacto con una persona que se sabe que tiene el virus que causa COVID-19.

Marc Gasol, en un partido de los Toronto Raptors Reuters

La prueba positiva de Gobert llevó a la NBA a suspender su temporada regular el miércoles por la noche.



Inmediatamente después de que esa noticia se hiciera pública, los jugadores y entrenadores de los Raptors pasaron esa noche luchando para hacerse la prueba.



"Todos practicaremos el distanciamiento social y la buena higiene de las manos y, lo más importante, vigilaremos cuidadosamente nuestra salud", dicen los Raptors en el comunicado.



Agregan que "seguimos en estrecho contacto con las autoridades de salud pública y los expertos en enfermedades infecciosas, y estamos muy agradecidos por su orientación. Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestros aficionados, familias y amigos".

Parón de 30 días

La NBA anunció el jueves que las actividades de la liga se detendrían por un período de 30 días, a cuyo término la posibilidad de reanudar las actividades sería revisada.



El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo en entrevista con TNT el jueves por la noche que no descarta la posibilidad de que se cancele toda la temporada, en función de como se desarrollen las cosas en las próximas semanas y meses.



Explicó que "lo que determinamos hoy es que este paréntesis tendrá una probabilidad de al menos 30 días".



Agregó que "no sabemos lo suficiente como para ser más específicos. Pero queríamos dar instrucciones a nuestros jugadores, equipos y aficionados de que esto será aproximadamente al menos un mes".



Dijo que "la pregunta es si existe un protocolo con o sin aficionados en el que podamos reanudar las actividades. Creo que el objetivo (es) que ... lo que tiene sentido es no comprometer la seguridad de nadie".

