El mapa del coronavirus en el deporte: los eventos afectados y bajo amenaza por una crisis global

El coronavirus ha sacudido el mundo del deporte tras su propagación en las últimas semanas por más de 60 países alrededor de todo el mundo. Hay casi 90.000 casos confirmados y la alarma es máxima, sobre todo en los principales focos como son China, Japón o Corea del Sur, en Asia, en Italia, en el resto de Europa... Y los grandes eventos deportivos están en alerta por la congregación masiva de gente que conllevan.

Las medidas no han tardado en llegar y no afectan a un solo deporte. Desde el fútbol hasta el bádminton, pasando por deportes de motor. No hay uno solo que se libre de las consecuencias del coronavirus y sus medidas de prevención. Grandes competiciones y grandes citas se están viendo afectadas y la atención está puesta en la mayor de todas, los Juegos Olímpicos.

Por su transcendencia, las secuelas que está dejando la crisis del coronavirus en el fútbol empiezan a ser considerables. En Italia, uno de los mayores exponentes del balompié europeo, ya se han suspendido nueve partidos de dos jornadas de la Serie A, entre ellos el clásico entre Juventus e Inter. Primero se valoró jugarlos a puerta cerrada, como se hiciera con el Inter - Ludogorets en Europa League, pero se decidió aplazarlos pese a cómo esto trastoca el calendario deportivo.

Un aficionado con mascarilla en el Santiago Bernabéu ante el temor de contagio de coronavirus REUTERS

Crisis en el fútbol italiano y europeo

Mientras el fútbol italiano busca soluciones, la Champions League y su hermana pequeña, la Europa League, se ven 'amenazadas' por la presencia de los equipos del país transalpino. El Valencia - Atalanta trae cola después de que un periodista español se infectara en la ida celebrada en San Siro (Milán) y el sorteo de octavos de la Europa League deparó un Inter - Getafe y un Sevilla - Roma, vigilados con lupa. En la Champions se estudia también jugar sin público en París el PSG - Dortmund. También la Youth League -la Champions juvenil- se ha visto afectada en tres partidos.

El fútbol español se prepara para lo que pueda venir. El Valencia extrema los cuidados y aparta por ahora a su equipo de la prensa por si acaso. Mientras tanto, organismos como LaLiga se preparan para posibles suspensiones ante las medidas que se pueden tomar desde el Ministerio de Sanidad. En otros países europeos, como Suiza, se han suspendido jornadas enteras en las máximas categorías. En Japón y en China se ha parado toda competición nacional incluso hasta nuevo aviso, en caso de los chinos.

Pero aún hay más. La Champions asiática, por decisión del máximo organismo de su fútbol, ha tomado la decisión de suspender al completo la tercera jornada. Postura que afecta a 30 equipos, ya que en estos momentos la competición se encuentra en la fase de grupos. Lo que todavía es una incógnita es si se suspenderá o aplazará el torneo al completo sin fecha fija para su vuelta, sobrevolando la opción de la suspensión total.

Marc Márquez celebra su victoria en el GP de Tailandia y su octavo título de campeón. MotoGP

Aplazamientos en MotoGP y F1

Los principales deportes de motor están sufriendo importantes trastoques en sus calendarios. El campeonato de MotoGP estaba listo para arrancar el próximo fin de semana, pero no lo hará hasta comienzos de abril (en Austin, Estados Unidos) tras suspenderse el GP de Catar (8 de marzo) y aplazarse el de Tailandia (22 de marzo). En la Fórmula 1, que ya se ha anunciado que empezará sin problemas en Australia, se ha aplazado el GP de China (previsto entre el 17 y 19 de abril) sin fecha fija.

El ciclismo, bajo lupa

En el ciclismo se ha vivido una crisis en el Tour de EAU, cancelado a falta de dos etapas tras dos positivos en coronavirus en el UAE Team Emirates. Los competidores han estado en cuarentena y pasando exhaustivos controles. En Italia se encuentran bajo amenaza carreras míticas (Tirreno-Adriático y Milán-San Remo) y el Giro de Italia, que se celebra en mayo. La primera de ellas ya ha obtenido la luz verde, según informan desde el país transalpino, pero las otras dos siguen en duda.

Chris Froome, durante el UAE Tour Instagram (chrisfroome)

En el tenis, el coronavirus ha 'tocado' la Copa Davis impidiendo al equipo chino jugar el play-off ante Rumanía en Piatra Neamt. En el baloncesto, además del aplazamiento de la última jornada de la liga italiana, la Euroliga -la mayor competición europea- se ha visto obligada a celebrar el Olimpia Milán - Real Madrid a puerta cerrada y sin periodistas, solo con lo justo para permitir su retransmisión.

El mismo Olimpia Milán viaja dos días después a Valencia para jugar una nueva jornada de la máxima competición continental de baloncesto. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre las medidas con respecto a si se jugará a puerta cerrada, como en el caso del partido del Real Madrid, o si se pedirá que no viajen aficionados italianos para evitar cualquier nuevo problema.

En otros deportes, las consecuencias están igual de presentes: atletismo (aplazado el campeonato bajo techo de World Athletics en Nanjing hasta 2021), balonmano (China y Hong Kong no participarán en el preolímpico femenino), voley playa (suspendido el Mundial femenino de Yangzhou hasta nuevo aviso), bádminton (aplazado el Másters de China sin nueva fecha definida), etc.

Eurocopa y Juegos, en el aire

Y dos grandes citas en el horizonte el próximo verano: la Eurocopa de fútbol y los Juegos de Tokio. No se descarta nada, sobre todo en el caso de los Juegos Olímpicos, que se especula que hasta podrían celebrarse en otra sede o, incluso, suspenderse. Desde el COI llaman al optimismo y, por ahora, se muestra tranquilidad al respecto, pero entre los deportistas crece la preocupación. En cuanto a la Eurocopa, a menos de 100 días de su inicio, desde la UEFA contienen la respiración ya que la competición dará inicio en Roma y decenas de miles de aficionados viajarán por toda Europa.

