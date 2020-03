Iñaki Williams planta cara al racismo: "Si volviese a pasar, el Athletic se iría del campo"

En el avance de la entrevista que Iñaki Williams ha concedido a Universo Valdano, que se emitirá este martes, el delantero vasco ha confirmado que si vuelve a repetirse un episodio de racismo como el que vivió en el RCDE Stadium en el que algunos aficionados blanquiazules se metían con el tono de su piel, el Athletic abandonará el terreno de juego.

"Sé que mis compañeros hubieran salido del campo conmigo porque lo hemos hablado. Somos conscientes de que si nos pasase nos iríamos del campo y si nos dan el partido por perdido, nos daría exactamente igual porque sería un puñetazo al racismo", explica Williams a Jorge Valdano.

Y es que el vasco se lamenta cada vez que recuerda lo que le tocó vivir en Cornellá ante el Espanyol. "En el siglo XXI no se debe permitir. Da igual el color de piel, la raza, el sexo. Cualquier tipo de vejación no se debe permitir en el fútbol. Ojalá no vuelva a repetirse, pero sé que contaría con el apoyo de muchísima gente como me pasó en Tenerife o como me llovieron mil mensajes en redes sociales", añadía Iñaki en la entrevista con el argentino.

Es muy triste que a día de hoy sigamos viviendo escenas de racismo en el fútbol. Tenemos que acabar con ello entre TODOS. Gracias por vuestro apoyo. #NOalRacismo #SayNoToRacism ◘◘ pic.twitter.com/3UauFEXjH4 — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) January 25, 2020

El propio Williams denunció los hechos

Tras el encuentro ante el Espanyol, el delantero del Athletic fue el que denunció lo ocurrido: "Me voy un poco triste por el empate y sobre todo porque he sufrido insultos racistas. Es algo que ningún jugador de raza negra o cualquier raza quiere escuchar. Es algo fuera de lugar y la gente debe venir al estadio a disfrutar, a animar a su equipo, a disfrutar del fútbol. Es un deporte de amistad, de equipo, y la verdad que ha sido un día un poco triste porque no tienen que ocurrir estos acontecimiento fuera de lugar".

[Más información: Los ultras del Rayo se mofan de Zozulya con sus cánticos ante el Albacete: "Es comunista"]