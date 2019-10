Sonya Deville: "Soy la primera luchadora abiertamente lesbiana en la WWE"

La comunidad LGTB sigue siendo un tema tabú en el mundo del deporte. La luchadora Sonya Deville decidió en el año 2015 dar un paso al frente para favorecer la visibilización de este colectivo no solo en la disciplina de las artes marciales mixtas, sino también en todo el mundo.

La deportista californiana reconoció en el año 2015 que era homosexual. Antes trataba de evitar el tema y no era capaz de sentirse del todo libre: "Tenía miedo de ser quien era. Hace solo cuatro años que me miro a mí mismo, no era abiertamente gay. Ni siquiera estaba de acuerdo con decir la palabra gay", afirmó Sonya Deville para el canal Fox News.

Deville habló sobre este asunto en el reality show estadounidense Total Divas. El programa relata la vida de las luchadores de la WWE dentro y fuera del ring: "Soy la primera mujer abiertamente gay en la WWE. Pero no quiero que eso me defina", afirma la joven de 25 años.

Sonya Deville junto a su pareja Instagram (@sonyadevillewwe)

La luchadora trata de ser una inspiración para todas aquellos que no se sienten libres para expresarse y sentirse como verdaderamente son, sin miedo a ser juzgados: Creo que la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) está emocionada de tener a una persona en la WWE que les pueda representar", explicó Sonya Deville para el diario The Sun. Espera ayudar para que puedan "vivir su verdad y ser fieles a sí mismas". Daria Berenato, -Deville es su nombre artístico-, comenzó su carrera profesional en el año 2015 cuando firmó un contrato con la WWE.

