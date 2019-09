Brock Lesnar regresa al ring para dar una brutal paliza al campeón de la WWE

Smackdown Live vivió este martes el regreso de una de las personalidades más importantes del pressing catch de todo el mundo: Brock Lesnar. La Bestia de los encordados volvió después de perder en SummerSlam el Campeonato Universal frente a Seth Rollins y ha puesto su punto de mira en otro título: el Campeonato de la WWE de Kofi Kingston.

Lesnar apareció acompañado de Paul Heyman para interrumpir a los New Day, el equipo de Kofi Kingston, que celebraban sobre el ring tras vencer ante Randy Orton y The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder). Su objetivo no era otro que pedir una oportunidad titular y masacrar al campeón de la WWE.

Kofi Kingston se enfrentará el próximo 4 de octubre contra Brock Lesnar. Por raro que pueda parecer, no será en un PPV, sino en un episodio semanal de Smackdown, el primero que se emitirá en el canal estadounidense FOX. La emisión del programa pasará del martes al viernes una vez se efectúe el cambio de cadena. La lucha por el Campeonato de la WWE será el mayor atractivo en el debut de Smackdown en uno de los canales más importantes de Estados Unidos.

Kofi Kingston durante SmackDown Live. Foto: wwe.com

Lesnar masacró a Kofi Kingston

Pero Brock Lesnar quiso empezar a abrir boca y tras sellar su lucha titular, se abalanzó sobre el campeón para darle una paliza. La Bestia le realizó un F5, su movimiento particular, sobre el ring y dejó claro que destrozará al luchador de Ghana con tal de alzar un nuevo título en su ya dilatada carrera. Apenas dos días después de la pelea se celebra el próximo PPV de la empresa: Hell in a Cell.

[Más información: La brutal pelea real en la WWE: Braun Strowmann y su duro combate contra Brock Lesnar]