Cristiano Ronaldo se abre en una entrevista: "Yo solo confío en cuatro personas"

Cristiano Ronaldo se ha sincerado durante una extensa entrevista con Good Morning Britain en ITV. El delantero portugués ha hablado de su obsesión por la victoria y su profesionalidad. Habla de los esfuerzos que realiza para mantenerse al más alto nivel y también repasa algunas facetas de su vida personal.

"Tengo una obsesión por ganar y trabajo para ello. Los récords son parte de mí. No persigo récords, los récords me persiguen a mi. Soy adicto a ganar y no creo que sea algo malo. A mi me motiva. Si algo no te motiva, debes parar. Al final, los récords llegan de manera natural", contó.

Su rutina diaria está enfocada a mantenerse a su nivel más alto: "Estás en casa, comes, te echas una siesta rápida y juego con los niños. Luego, tengo que ir al gimnasio. Aunque sean 30 o 40 minutos. Eso al final marca la diferencia. Se nota. Por eso tengo 34 años y parece que tengo 28", explicó el '7' de la Juventus.

Cristiano Ronaldo rompe a llorar al ver un vídeo inédito de su difunto padre

Cristiano aseguró que le gusta sentirse admirado más allá de los premios y los récords: "Es bonito que la gente aprecie mi trabajo. Cuando me dicen que soy el mejor me siento orgulloso. Es verdad que soy bueno, pero lo mejor que tengo es mi mente. Los números no mienten. En los últimos 15 años, mantengo casi siempre el mismo nivel. Lo importante es el esfuerzo, la dedicación, el trabajo duro... El talento solo no llega. Si no te dedicas al 100%, no tendrás el nivel que quieres".

El Cristiano más personal

El luso habló también de su vida personal y contó cómo se vivió en su casa las informaciones sobre su acusación de violación: "Cuando juegan con tu honestidad, es duro. Recuerdo estar con mi novia en mi casa, viendo las noticias y hablan esto y lo otro sobre Cristiano Ronaldo y escuchar a mis hijos bajar las escaleras... Tuve que cambiar de canal porque me daba vergüenza. Cambié para que no vieran lo mal que hablaban de su padre. Me hizo sentir fatal".

Situaciones como esas le han llevado a tener un círculo de confianza muy cerrado: "Al cien por cien, sólo confío en cuatro personas. No te digo quien pero sólo tengo confianza total en esas personas. Es suficiente para mí", explicó.

En esta entrevista, Cristiano Ronaldo lloró también al recordar la figura de su difunto padre. El presentador le mostró unas imágenes inéditas de este y el astro luso contó el dolor que tiene dentro por el hecho de que su padre no haya podido ver lo lejos que ha llegado su hijo.

