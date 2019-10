Robert Moreno: "Ansu Fati estaba en la prelista de la Selección, pero se lesionó"

El próximo lunes vuelve la Selección. Durante un semana y media, los 24 elegidos por Robert Moreno se concentrarán con el combinado nacional y se medirán a Noruega y Suecia. España continúa con la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 y el seleccionador sigue introduciendo novedades en su lista de convocados. Lo analizó en rueda de prensa.

La convocatoria de Pau Torres

"Traemos 24 jugadores. Tenemos a Sergio con amarilla, a Diego Llorente con un proceso de recuperación. Esa es la explicación de que tengamos a Pau Torres".

El caso de Ansu Fati

"Estaba en la prelista. Estaba otro que acaba de entrar como Luis Alberto. También Zubeldia. Creo que todo lo que pasa alrededor de este chico es excepcional y quiero formar parte de ese grupo de personas que parta de su crecimiento. El problema es su lesión de las últimas semanas. Eso, y el aspecto burocrático, ha evitado que esté con nosotros o la Sub21".

Los cambios en la Selección

"Tenemos algún jugador de los que no están que están lesionados. Como Paco Alcácer. Eso ha obligado a que haya más cambios. Hay cambios porque creemos que los jugadores deben estar por lo que hacen y no por lo que son. No nos podemos dejar llevar por el nombre".

La valoración de Ansu Fati

"Cuando entramos en valoración para traer a los jugadores miramos cuestiones variadas. Cuando ves lo que hacen, hay un bagaje anterior. No puedes tratar todos los casos igual. El peso que tiene ser alguien como Sergio Ramos no tiene nada que ver con Ansu Fati. Solo por una cuestión de globalidad de análisis".

Menos jugadores de Barça y Madrid

"Hay herramientas que te permiten ver cortes. Vuelve Luis Alberto, que no se está hablando mucho ahora pero estuvo y está espectacular esta temporada. Antes juntabas 7-8 jugadores de un gran equipo e históricamente, las grandes selecciones han estado respaldadas así. Las cosas han cambiado y por eso te encuentras con ese puzzle. Sería más fácil al contrario. Por desgracia, ni el Barça ni el Madrid tienen muchos jugadores nacionales titulares".

La pareja de centrales

"Pau con Albiol. Sería los que mejores se coordinarían. No me atrevo a aventurar nada. Íñigo y Sergio pueden ser una pareja. También Diego Llorente y la pareja del Villarreal. Que se entiendan es importante. Eso influye en el fútbol, no juntar siempre a los mejores".

Pérdida de jerarquía de los grandes

"Que solo viniese uno del Barça ya nos pasó. La pérdida de jerarquía son momentos y situaciones que van cambiando. Me encantaría que los equipos españoles tuviesen más jugadores españoles, eso te facilita el trabajo".

Internacionales en el extranjero

"El proceso es el mismo. En las próximas semanas y meses viajaremos 'in situ'. A la hora de misionar, las plataformas te permiten tener toda la información. Estamos contando con todos, señal de que les seguimos. Que vayan jugadores al extranjero significa que el fútbol español pasa por un buen momento".

La proyección de Pau Torres

"Pau (Torres) lo hizo muy bien en el Málaga. Tenía posibilidades de entrar en la Sub21. Le seguíamos. Tiene unas grandes condiciones. Nos gusta y las cosas que mejorar se las diremos cuando vengan. Es un chico con, a priori, expectativas de tener un gran futuro".

Prefiere ir a los campos

"He estado en más estadios a parte del Camp Nou. A diario vivo en Madrid y los fines de semana voy a Barcelona con mis hijos. Se ven y se perciben cosas diferentes desde ahí. Desde casa te pierdes cosa. Yo a un jugador le observo, sobre todo, sin balón. Eso solo lo podemos analizar desde el campo. Es lo que hacemos para ir y verle en otras circunstancias".

Reguilón, la sorpresa

"Reguilón está pudiendo jugar con regularidad en el Sevilla. Me recuerda a Carvajal cuando empezaba. Defensivamente puede mejorar, pero lo hace bien. está teniendo minutos y se está sintiendo importante. Con Jordi Alba y Gayá lesionados, le queríamos dar la oportunidad a otros. La mejor oportunidad de probarlos es tenerlos aquí".

Sergio Ramos

"Sergio Ramos quiere jugar hasta los 40 y lo conseguirá".

La ambición de Ceballos

"Lo sufrimos en el Barça cuando estaba en el Betis e irrumpió. Aquel día hizo un día increíble. A partir de ahí lo único que ha hecho ha sido crecer. Irse al Arsenal es interesante, porque puede jugar más. Tiene claro que quiere ser futbolista de altísimo nivel durante mucho tiempo".

Busquets, necesario

"Busquets es muy importante para nosotros. Eso depende de lo que quiera un entrenador para él. En ese sentido confiamos muchísimo".

Reserva a Jordi Alba

"Así como hay lesiones que en una fecha estarán liquidadas, otras como las musculares dependen de muchos factores y Jordi iba muy justo. Aunque jugase el domingo, no sé si sería lo mejor el haberle traído. Hay que tener en cuenta el tipo de lesión que es. La información que tenemos es que no tiene el alta".

