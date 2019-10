El regreso del Campeón del Pueblo: The Rock vuelve a WWE Smackdown

The Rock vuelve a WWE Smackdown WWE.com

Smackdown prepara su debut en la cadena FOX de Estados Unidos por todo lo alto. La marca azul de la WWE, la mayor empresa de wrestling de todo el mundo, celebrará su 20 aniversario este viernes 4 de octubre y para ello contará con una de las superestrellas más importantes que en toda la historia haya pisado un ring: Dwayne 'The Rock' Johnson.

Una noticia que ha enloquecido a todos los fans del wrestling, que podrán ver al reconocido luchador de vuelta en un ring. Ahora la incógnita será saber si el Campeón del Pueblo da una de sus siempre entretenidas promos sobre el cuadrilátero o cual será, sino su rol en el episodio de esta semana.

El propio The Rock ha compartido un vídeo en sus redes sociales anunciando su vuelta acompañado del siguiente mensaje: "Finalmente... estoy de vuelta en casa a mi universo WWE. Este viernes por la noche, volveré para nuestro estreno de Smackdown en Fox. No hay mayor título que el Campeón del Pueblo. Y no hay mejor lugar que el hogar. Quiero tequila después del show".

20 años de Smackdown

El regreso de The Rock a Smackdown es la mejor noticia para un programa que estará cargado de sorpresas y momentos increíbles. En el aire desde 1999, Smackdown es el segundo programa de televisión semanal más antiguo en la historia del horario estelar de EEUU, solo por detrás de su 'hermano' Monday Night Raw.

En estos 20 años de historia del programa, en Smackdown se ha visto nacer wrestlers que se han acabado convirtiendo en iconos de este deporte, como John Cena, Triple H, 'Stone Cold' Steve Austin o The Bella Twins.

