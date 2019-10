El Barça tantea ya un sustituto para Ernesto Valverde: Marcelo Gallardo

El Barcelona no está pasando por sus mejores días. Van cuartos en La Liga y su juego no acaba de cuajar. Ernesto Valverde no consigue sacar lo mejor de sus jugadores para desarrollar un juego que tanto maravilló al mundo en pasadas campañas. En el club no se la quieren jugar y no cierran puertas a un recambio del técnico culé.

Según informa Primera Tapa, programa de TNT Sports, el equipo está tanteando otros técnicos por si lejos de mejorar, el juego del equipo, empeora. Uno de los nombres que más fuertes han sonado ha sido el del argentino Marcelo Gallardo. El entrenador de 43 años dirige desde el 2014 a River Plate. No le va nada mal: Ganó la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu por 2 goles a 0.

Según el medio, otro de los puntos a favor del de Buenos Aires es su nacionalidad. Argentino, como Leo Messi. Pero también hay contras: Gallardo tiene contrato con River Plate hasta el año 2021 y está centrado en los millonarios, con los que ha tocado 'el cielo' como entrenador. De momento, no tiene intención de moverse de su país.

Marcelo Gallardo anima a su equipo, River Plate Twitter (@RiverPlate)

Es el segundo equipo al que entrena Gallardo. El primero fue en su país vecino, Uruguay. Fue técnico del Nacional durante la temporada 2011/2012. Como jugador ha militado en las filas del River la mayor parte de su carrera: 13 campañas en total. También se ha enfundado la elástica del Mónaco, PSG, DC United y el propio Nacional uruguayo.

[Más información: Detenidos diez 'barrabravas' de River Plate con trece "armas de guerra"]