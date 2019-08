Alex Anasagasti, el mejor español en CrossFit: "Hay mucha ignorancia de este deporte en España"

El CrossFit se ha convertido hoy en día en uno de los deportes que más sensación están causando. Cada día gana más adeptos por todo el mundo y en España empieza a conocerse cada vez más. A pesar de ello, siguen existiendo diferentes mitos que no son ciertos según los propios profesionales de este deporte.

Hace unos días se celebraron los CrossFit Games, los cuales se crearon en 2007, en el Alliant Energy Center en Madison y por primera vez en estos 'mundiales' hubo representación española. Sara Alicia Fernández y Alexander Anasagasti fueron los deportistas españoles que acudieron a Wisconsin, aunque no fue fácil. A Alex le negaron el visado y estuvo a punto de quedarse sin ir, lo que le acabó perjudicando a la hora de los entrenamientos y de preparar los juegos.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Alexander, el mejor español del CrossFit Open 2019, alias 'Mr Weak', sobre sus sensaciones en los pasados CrossFit Games y en cómo ve un deporte que poco a poco se va haciendo hueco.

Pregunta: ¿Cómo entra el CrossFit en tu vida?

Respuesta: Debido al kick boxing. Hacía pesas también y estaba muy aburrido. Al final me apetecía sentir que el ejercicio que hacía me servia algo. Me informé sobre el CrossFit y empecé a probarlo por mi cuenta. No fue bien y me apunté a un gimnasio y hasta aquí.

P: ¿Cómo es tu día a día?

R: Entreno seis días por semana. Tengo una empresa online, doy clases en un gimnasio y cuando no trabajo, entreno.

Alexander Anasagasti, durante los CrossFit Games 2019

P: ¿Por qué mucha gente habla de ello y siente curiosidad por este deporte?

R: Debido a que es divertido y llama la atención. Se hacen muchas cosas y se mejora muy rápido. Cuando uno se divierte es más facil engancharse. Todo el mundo que lo prueba habla muy bien en general y tiene fama buena por ello.

P: ¿Qué sensaciones tuviste en tus primeros CrossFit Games?

R: La experiencia fue muy buena. Llevaba mucho tiempo queriendo competir y se cumplió mi sueño, cosa que no fue nada fácil. Antes de la competición no me dieron el visado y me generó estrés, por lo que no pude seguir con la puesta a punto esperada para la competición. Eso no me ayudó mucho, no me sentí muy fuerte y los entrenamientos y ganas se frenaron un poco. Pero con todos estos problemas, finalmente cumplí mi sueño. Estoy muy contento en haber ganado experiencia para año que viene.

P: ¿Qué ocurrió con el visado?

R: Solicité uno el año pasado para estar una temporada larga en EEUU con el objetivo de entrenar y fue denegada. Cuando ocurre esto, luego ya es más complicado volver a pedirlo. Cuando rellené el nuevo visado, les saltaría una alarma y me lo denegaron. Intenté solucionarlo por mis propios medios, lo publiqué en todos lados y al final se solucionó, pero no fue nada fácil.

P: ¿Eres ahora más conocido?

R: Pues un poco sí. Entre lo del visado y los juegos, así ha ocurrido. A veces una mala noticia es más atractiva que una buena.

P: Con eventos así y habiendo representación española, ¿crecerá más este deporte en España?

R: Sí. Cuanto más se hable de ello, más llamará la atención. Está ganando mucha notoriedad, pero mucha gente aún no lo conoce. Es un deporte muy joven y gracias a que cada vez sale más en los medios, en las redes y se practica más, se va conociendo. También nosotros aumentamos el nivel del CrossFit y eso ayuda.

Sara Alicia Fernández y Alex Anasagasti, durante los pasados CrossFit Games

P: ¿Hoy en día es el deporte de moda?

R: Sí. Todo lo nuevo llama la atención.

P: ¿Cómo definirías el CrossFit?

R: El deporte de la eterna mejora.

P: ¿Hay ignorancia acerca de este deporte en España?

R: Sí. La gente se piensa que CrossFit son los que levantan pesas a lo loco y se lesionan la espalda, pero es mucho más que eso. Eso sí, cada vez la gente va teniendo menos miedo y va teniendo mejor fama y se habla mejor.

P: ¿Qué cosas te molestan que se dicen del CrossFit que son mentira?

R: Cuando la gente dice que es lesivo y no es así. Te puedes lesionar, pero como en cualquier otro deporte. Todo depende a qué nivel lo practiques y cómo.

P: ¿Lo veremos alguna vez olímpico?

R: De momento es muy complicado, ya que habría que definir bien qué pruebas reflejan mejor el CrossFit. Aunque si el breakdance será olímpico en París 2024, quién sabe... Visto lo visto, cualquier cosa podría ser (risas).

P: ¿Tiene que ver algo el CrossFit con el culturismo?

R: No. El culturismo se basa en el cuerpo y en la estética. El CrossFit en la salud y en la funcionalidad del cuerpo.

P: ¿Lo puede practicar cualquier persona?

R: Totalmente.

Alex Anasagasti. Foto: Instagram (@mr_weak7)

P: Tu apodo, ¿por qué?

R: Antes me costaba mucho levantar pesas y decidí hacerme esa cuenta de Instagram con ese nombre porque tenía como gancho y ahí se ha quedado.

P: ¿Qué consejos le darías a un principiante?

R: Que tenga paciencia y que disfrute del aprendizaje que es lo más bonito que hay.

P: ¿Qué puede aportar el CrossFit?

R: Mejorar tu salud, la conciencia corporal y verte bien en el espejo.

P: ¿Cómo ves el futuro del CrossFit en España?

R: Lo veo bien debido a que el nivel está subiendo mucho.

P: ¿Alguna vez has entrenado con dolor y molestias?

R: Sí, como en cualquier otro deporte. Las molestias forman parte del día a día, pero eso no significa que sea malo.

P: ¿El CrossFit podría tener peligro para alguien que lo practica mal?

R: Claro que uno se puede hacer mucho daño. Como muchos deportes, siempre hay que estar en buenas manos.

