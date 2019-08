Eunate Arraiza y su lucha contra la sordera para llegar a ser una leyenda del Athletic femenino

Eunate Arraiza (28 años, Navarra) es una futbolista que milita en el Athletic desde la temporada 2012/2013. Antes había dado sus primeros pasos en el mundo del fútbol en el Lagunak, donde fue creciendo hasta llamar la atención de uno de los históricos españoles. La defensa ha tenido que luchar contra unas barreras que la gran mayoría no tiene que enfrentar, ya que siendo tan solo una niña se le detectó una severa discapacidad auditiva.

Su historia da comienzo durante unas fiestas de pueblo. Fue en el municipio de Biurrun, donde creció, y es allí el lugar en el que descubrieron que tenía algo diferente. Su pasión por el fútbol hizo el resto. Con 8 años le invitaron a unirse al Lagunak, con 14 llegó a debutar en Primera División y con 20 llamó a su puerta el Athletic. Pero fuera de los terrenos de juego tuvo que batallar en otras guerras.

Pese a que recomendaron a sus padres que llevasen a la joven Eunate a un colegio especial para sordos, tras serle diagnosticada su discapacidad, estos decidieron que que lo mejor para su desarrollo era que estuviese en colegios comunes. Todo un acierto en su caso, ya que gracias a la logopedia aprendió a hablar, leer y escribir. "Fui a un colegio muy bueno. He tenido que trabajar duro. Tenía que esforzarme el triple que el resto", recuerda la futbolista.

Eunate Arraiza, futbolista del Athletic femenino. Foto: Instagram (@eunate14)

Aplicarse al máximo dentro de las aulas y fuera de ellas una vida dedicada al fútbol. Fue su padre el que inculcó a Eunate desde pequeña la pasión por el balompié. Siempre con un balón en los pies, Arraiza llegó al Athletic sin complejos y con mucho que aprender. En poco tiempo se hizo un sitio importante en el vestuario y de ahí, paso a paso hasta ir logrando los objetivos soñados: ganar una Liga, jugar la Women's Champions League... e incluso ser reconocida por la UEFA.

Una vida de superación

Los padres de Eunate Arraiza se dieron cuenta que la niña no respondía a sus llamadas cuando tenía tan solo 2 años. Las pruebas médicas confirmaron el diagnóstico. "Sufro una sordera completa en mi oído izquierdo, porque ahí es donde tengo una menor audición residual", explica Eunate. Primero uno una pequeña petaca con un cable y un imán. El que tiene ahora no lleva petaca, es un imán con un auricular alrededor de su oreja. Más cómodo a la hora de jugar, aunque con el sudor y la humedad en ocasiones puede llegar a fallar. Además tiene un implante en el oído interno.

Cuando está en el terreno de juego, el esfuerzo al que se enfrenta extra es a la hora de estar muy atenta a las indicaciones del cuadro colegial, así como a las de sus compañeros de equipo. Un obstáculo que no ha impedido que que Arraiza se convierta en una de las fijas en el once titular del Athletic y, también, haber recibido la llamada de Jorge Vilda para formar parte de la selección española.

Reconocimiento de la UEFA

Bajo la campaña #EqualGame del máximo estamento del fútbol europeo, la futbolista navarra fue distinguida como "ejemplo de cómo el fútbol promueve la inclusión, la accesibilidad y la diversidad". Cada mes, la UEFA elige a una persona de sus 55 federaciones miembro para ejemplificar "cómo la discapacidad, la religión, la orientación sexual, la etnia y la clase social no son un impedimento para jugar o disfrutar del fútbol". Esto sucedió el pasado mes de diciembre de 2018.

Eunate Arraiza, jugadora sorda del Athletic Club

"Estoy muy orgullosa de ser un ejemplo para algunas personas que han superado obstáculos y me gusta saber que he sido una figura importante para ellos. Pero no quiero que se me vaya la cabeza. Lo único que me pasa es que tengo problemas para oír. Creo que mi vida es normal. Estudio, juego al fútbol, trabajo", dijo la defensa a los medios de la UEFA. Eunate Arriza ha compaginado el fútbol con sus estudios de Animación de Actividades Físico Deportivas.

El gran sueño

Arriza es considerada como una de las mejores laterales de la Primera Iberdrola. Sus mejores momentos profesionales son la liga conquistada en el año 2016 con el Athletic, que desencadenó en el segundo más especial: poder jugar la Women's Champions League. La navarra recuerda el alirón como "hermoso y único", un día en que no pudo evitar las lágrimas: "Recuerdo a todas las personas -en los actos de celebración- con bufandas, banderas y sombreros pidiendo fotos y autógrafos. Desfilamos la copa en un autobús abierto. Fue increíble.... ¡se me puso la piel de gallina!".

En la máxima competición continental no tuvieron suerte y acabaron cayendo en la primera ronda, pero ella que es la única futbolista profesional con sordera en España -tiene un 30 por ciento de capacidad auditiva en la actualidad- sueña con ser la primera que pese a ello logre ganar la Women's Champions League. Pero si hay un objetivo para Eunate Arraiza es lograr conquistar un Mundial. Jorge Vilda incluyó su nombre en alguna lista antes de la Copa del Mundo celebrada en Francia, pero finalmente no fue una de las elegidas.

Eunate Arraiza, en un partido con la selección española de fútbol femenino. Foto: Instagram (@eunate14)

La defensa dijo ante los medios de la FIFA que ser convocada por un premio y que hizo "muchísima ilusión". Admiradora de Messi y de Irene Paredes -con la que compartió vestuario en el Athletic antes de que la internacional española cambiase Bilbao por París-, manda un mensaje: "No hay nada imposible. A base de trabajo, sacrificio y esfuerzo, tarde o temprano los éxitos y los resultados llegarán, tanto a nivel futbolístico como en la vida en general. Mi consejo para las niñas que sueñan es que disfruten con lo que más les gusta, que nunca dejen de luchar. En esta vida nadie te va regalar nada, hay que luchar. Y que no dejen los estudios de lado, ya que es importante formarse para el futuro". Palabra de guerrera y campeona.

[Más información: El Athletic femenino hace historia al ganar el Trofeo Ramón de Carranza ante el Tottenham]