Marta García hace balance de las W Series: "El próximo objetivo es luchar por el campeonato"

La piloto española Marta García, que finalizó cuarta en las W Series femeninas de automovilismo tras disputarse este domingo en el trazado inglés de Brands Hatch la última carrera, aspira el año que viene a competir por el título como ha manifestado a EFE en una entrevista telefónica desde Londres, donde estaba preparando el regreso a España.

"El objetivo próximo es luchar por el campeonato". La piloto lo ve posible. "He tenido buenos resultados como el podio en Hockenheim" donde fue tercera "y luego también la victoria en Norisring" en Alemania.

La alicantina siente que tiene mucho margen de mejora respecto a sus rivales. "Sobre todo en la técnica en la curvas rápidas, que es lo que me falta un poco". Así lo vivió en la última carrera: "La de Brands Hatch ha sido la más difícil. Un circuito muy rápido para el que era necesaria mucha seguridad y confianza en el coche".

Marta García durante una carrera de las W Series. Foto: Twitter (@martaracing)

Esta es una de las dificultades de la recién estrenada W Series donde el ingeniero, el mecánico y el coche cambian en cada carrera para que haya más igualdad entre las participantes.

En general el balance de la temporada es positivo: "Ha sido una buena temporada. Nos pusimos el objetivo de quedar entre los cinco primeros y hemos quedado cuartos. En los test de pretemporada ya vimos las posibilidades que teníamos ante gente muy experta como Jamie Chadwick, Beitske Visser y Alice Powell", que han copado las tres primeras posiciones en la clasificación final.

Mujeres en el motor

La primera edición de las Series W se ha desarrollado a lo largo de seis carreras en apenas tres meses con el objetivo de incentivar la participación de las mujeres en el mundo del automovilismo.

Si no fuera por las W Series no estaría compitiendo este año ya que el año pasado no tenía presupuesto para competir en monoplazas y tuve que hacer un año de karting. Esta competición me permite seguir conduciendo y prepararme para dar el salto a la Fórmula 3 de la FIA en el 2021", afirma la piloto, que cumplió 19 años mientras entrenaba en el circuito británico.

Con respecto a la financiación, explicó: "En las W Series no tienes que pagar para competir y los premios económicos finales puedes invertirlos en participar en alguna otra competición", aunque García de momento no tiene cerrado el plan de carreras para el año que viene.

Plan tras las vacaciones

Tras unas breves vacaciones, comenzará de nuevo a entrenar en septiembre, "sobre todo la parte física, que luego se nota mucho en el coche, sobre todo cardio, resistencia y la fuerza, el cuello". A esto se añade la parte del simulador ya que los entrenamientos en circuito quedan para más adelante.

Marta lleva dos años en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) como becada de la Federación Española de Automovilismo y del Consejo Superior de Deportes. Este curso además comenzará estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Pompeu i Fabra.

