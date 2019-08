CrossFit, más que una moda: de los gimnasios a la alta competición

Es el nuevo deporte de moda. El CrossFit gana adeptos por todos los rincones del mundo, aunque hay que echar la vista varias décadas atrás para vislumbrar el origen de esta modalidad. Su nacimiento se liga a los años 70, ¿el lugar? El sur de California. Greg Glassman se considera el padre del CrossFit ya que fue el quien entendió que las tradicionales rutinas relativas al culturismo no compensaban el tiempo de entrenamiento con la mejora de la condición física.

Poco a poco fue elaborando un programa de entrenamiento que incidía en varios movimientos funcionales, siempre realizados a alta intensidad. No fue hasta dos décadas más tarde cuando se inaugura el primer sitio oficial de entrenamiento de CrossFit. Este se abrió en el año 1995 en Santa Cruz, también en California. En un principio, Greg Glassman usó la modalidad para entrenar a la policía del estado y así fue ampliando su cartera de clientes a marines, bomberos, militares...

Greg Glassman, creador del CrossFit. Foto: CrossFit

Este deporte fue creciendo con el paso de los años hasta que en el 2007 se crean los CrossFit Games. Desde entonces se disputan anualmente cada verano y en este 2019 se celebran en el Alliant Energy Center en Madison (Wisconsin). Son considerados como uno de los grandes espectáculos deportivos, en los que hay varias categorías. Las más populares son las individuales masculina y femenina, categoría máster y equipos mixtos. Más recientemente se incluyó la categoría adolescente. Pero la cuestión inicial es: ¿qué es?

Qué es el CrossFit

El CrossFit se define como "un tipo de entrenamiento de ejercicios funcionales, constantemente variados, ejecutados a alta intensidad". "Un programa de fuerza y acondicionamiento físico total, que se basa en el incremento de las diez capacidades físicas más reconocidas por los especialistas en el entrenamiento deportivo con pesas", dicen los entendidos en la materia. El objetivo es el desarrollo de la fuerza y tono muscular, además del incremento de la funcionalidad de los músculos.

Halterofilia, atletismo, gimnasia y sobre todo la condición metabólica son las distintas disciplinas que se reúnen en el CrossFit. La palabra clave aquí es el WOD (work of day, trabajo del día). Precisamente es esto la razón de su éxito ya que cada día el entrenamiento es diferente, algo que provoca que no se caiga ni en la rutina ni en el aburrimiento. Una sesión no tiene nada que ver con la anterior o con la del día siguiente, trabajando cada vez diferentes capacidades como la resistencia, fuerza, flexibilidad, potencia, agilidad, equilibrio o precisión.

Primera representación española

La edición de este año 2019 ha pasado a la historia por ser la primera en la que ha habido representantes españoles. Hasta Madison pusieron rumbo Sara Alicia Fernández y Alexander Anasagasti. La suerte ha sido dispar para ellos. Los participantes debían superar un corte del 50 por ciento en la primera prueba. Una prueba que consistía en 400 metros de carrera, 3 subidas a la cuerda sin piernas, 7 arrancadas 56kg/84 y todo ello en un tiempo máximo de 20 minutos.

Alexander Anasagasti, en los CrossFit Games 2019. Foto: Instagram (@mr_weak7)

Sara Alicia no superó este primer corte. La gallega no pudo pasar de ronda por tan solo tres puestos, ya que acabó la prueba en la posición 78. El que sí superó el corte fue Anasagasti. Lo hizo rozando el filo, ya que cruzó la meta apenas a tres segundos de que el tiempo finalizase. En la posición 44 de 148, el español pasó a la siguiente fase junto a otros 75 atletas. Sin embargo, no superó el segundo corte.

La siguiente prueba del día consistió en 800 metros de remo, 66 doble kettlebell shoulder-to-overheads (12/16 kg), 400 metros caminar de manos y ello en un tiempo límite de 10 minutos. El cansancio, en especial en los hombros, provocó que Alexander Anasagasti no quedase entre los 50, finalizando así su participación en los CrossFit Games 2019.

Récord de asistencia

Once años seguidos. Ben Smith ha logrado el récord de participación en los 'Juegos' gracias a la 'wildcard' que la organización le ha dado. ¿Por qué? Después de los Crossfit Games 2018, el atleta decidió pasar por quirófano por una lesión en su rodilla. Tras su recuperación participó en varios sanctioned events, pero no llegando a clasificarse para estar en Madison.

Fueron muchos de sus compañeros los que comenzaron a pedir que la organización diese una wildcard al atleta estadounidense. Este no ha ocultado su emoción por el compañerismo de la comunidad CrossFit en declaraciones para la revista Morning Chalk Up: "Sé que no lo merezco, pero voy a dar el cien por cien de mí. Tengo muchas ganas y me siento muy motivado. Esto se lo debo a todos los fans y a la comunidad de CrossFit. Sois todos maravillosos y agradezco a cada uno de vosotros el apoyo mostrado. ¡A por ello!".

