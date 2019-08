Cómo ver todo el fútbol esta temporada 2019/2020: canales, plataformas de streaming y precios

Tras un largo verano sin Mundial, ni Eurocopa muchos son los que añoran que vuelva La Liga, la Premier, la Champions, la Europa League... para no separarse de la televisión. Los amistosos de verano han sido el aperitivo de una temporada que se presenta apasionante en lo deportivo y en lo audiovisual ya que habrá importantes cambios en los canales y plataformas de streaming que retransmitan las diferentes competiciones.

Si el año pasado se hizo con la Champions y la Europa League, esta temporada Movistar estrena derechos de La Liga, reforzando su oferta de fútbol. Un de los principales cambios en este sentido es que beIN LaLiga deja de existir para dar paso a Movistar La Liga, un nuevo canal que ofrecerá nueve de los diez encuentros de cada jornada y que contará también con el partido que hasta ahora se emitía a través de Movistar Partidazo, canal que también desaparece.

La oferta de partidos de La Liga a través de canales en abierto se limita a uno. Gol Televisión, la cadena de Mediapro, continuará emitiendo un encuentro gratis y en directo cada jornada.

Dónde ver cada competición

La llegada de plataformas de streaming como DAZN o Mitele Plus ha incrementado las opciones de los aficionados para seguir todo el fútbol. La gran novedad esta temporada es la, por ahora, ausencia de fútbol en la plataforma audiovisual de Vodafone. La teleoperadora no ha alcanzado un acuerdo con Telefónica y sus clientes tendrán que buscar otras plataformas si quieren ver los encuentros de sus equipos favoritos.

Sergio Ramos, en el momento en el que coge la Copa de Europa. REUTERS

Entre Movistar, Orange y Jazztel no hay muchas novedades con respecto a la temporada pasada. Sus clientes podrán seguir viendo todos los partidos de Primera y Segunda División, así como la Champions y la Europa League.

En el caso de la Serie A italiana, la Ligue-1 francesa o la Bundesliga alemana, Movistar se reserva algunos encuentros para retransmitir en exclusiva a través de #Vamos, el resto se emitirán en Movistar Liga de Campeones y serán accesibles a los clientes de Orange o Jazztel.

Al margen de las teleoperadoras, Mitele Plus y DAZN serán otras opciones a tener en cuenta para ver todo el fútbol esta temporada. Fuera de esto queda beIN CONNECT, la plataforma de vídeo bajo demanda de Mediapro que por el momento no ha llegado a ningún acuerdo para retransmitir partidos de fútbol este año.

Mitele Plus es el nuevo servicio bajo demanda de Mediaset que ofrecerá esta temporada: los partidos de Primera y Segunda División, así como los de la Champions y la Europa League. Este servicio se presenta como una opción para clientes como los de Vodafone que ya tienen contratada una teleoperadora pero quieren acceder a los encuentros de fútbol.

Los jugadores del Barça celebran el título de Liga en el césped del Camp Nou REUTERS

Por último, el caso de DAZN es distinto. La plataforma de streaming especializada en contenidos deportivos no compartirá sus derechos, es decir, no ofrecerá ninguna de las competiciones que dan Movistar, Orange o Mitele pero sus contenidos tampoco se podrán ver en otros canales. Los clientes de DAZN tendrán en exclusiva: FA Cup, Carabao Cup, Coppa Italia y Supercoppa Italiana, Copa Libertadores, EFL Championship, MLS, League One, League Two, J-League y Copa Sudamericana.

Precios de cada servicio

Como es habitual, en el caso de las teleoperadoras, el fútbol es el gancho perfecto para la contratación de paquetes mucho más amplios que incluyen fibra, móvil y diferentes canales que añadir al pack básico de la televisión.

En el caso de Movistar, existen hasta cuatro paquetes, con sus diferentes versiones, que incluyen packs de fútbol: Fusión Total, Fusión Selección Plus Fútbol, Fusión Selección Champions y Fusión Selección Liga. Los precios oscilan desde los 140 euros del paquete más completo hasta los 85 euros que cuestan los packs solo con La Liga o la Champions.

En el caso de Orange, el pack más barato que contiene solo La Liga cuesta menos de 65 euros y el más caro que contiene La Liga y la Champions asciende hasta los 97 euros. Por su parte, Jazztel oscila desde los 60 euros por un pack con La Liga hasta los 86 euros del pack más completo con La Liga y la Champions incluidas.

DAZN, el canal del motoclismo

El calculo del precio es más sencillo en los casos de DAZN y MiTele Plus. En el caso del primero, el precio ha subido este mes hasta los 9,99 euros, aunque sus viejos clientes podrán mantener durante unos meses el anterior precio de 4,99 euros mensuales. El servicio no solo incluye las competiciones futbolísticas sino que también se pueden ver otros campeonatos como la Euroliga, MotoGP, UFC o canales como Eurosport.

El servicio bajo demanda de Mediaset, Mitele Plus ofrece tres opciones de precio. Por 19,99 euros, sus clientes podrán ver toda La Liga y la Segunda División. Por 16,99 euros, tendrán acceso a la Champions y la Europa League. Y por 35 euros podrán acceder a ambos paquetes.

