La atleta Julia Takacs tuvo que huir de un acosador durante uno de sus entrenamientos en Málaga

La atleta española Julia Takacs, medalla de bronce europea en 20 km marcha, ha denunciado que ha sufrido un episodio de acoso mientras se entrenaba en Málaga. Un episodio lamentable más que azota al deporte femenino y que ha obligado a la corredora a salir huyendo de su acosador atemorizada por el pánico.

"Dicen que siempre hay una primera vez, pues hoy ha sido mi primera vez de verme obligada a huir corriendo, literalmente, del sitio que suelo entrenar porque un tío insinuó que me subiera a su coche y no paraba de dar vueltas allí. Una lástima que las mujeres tengamos que sentir miedo en ocasiones por algo así", escribió en su cuenta de Twitter.

La marchadora internacional, actual plusmarquista española de 50 km (4h05:46), se estaba entrenando en la zona universitaria de Málaga cuando ocurrió el incidente. Tras haber pasado el susto, Takacs también ha hablado en MARCA y ha dejado claro que al principio pensó en alguien que la pudiese conocer, pero más adelante se dio cuenta de que no era el caso y tuvo que acelerar el ritmo.

Más adelante manifestó que trató de ignorar al acosador y seguir su camino, pero ello no le fue posible dado que este no dejaba de seguirla. Fue entonces cuando decidió optar por otro camino más seguro y confesó que llamó a su novio por el miedo que estaba viviendo. Zanjó el tema asegurando que tiene que seguir entrenando pero que ya no lo hará sola, pues quiere evitar cualquier contratiempo de este tipo y, tras este incidente, las redes se han volcado para brindar todo el apoyo posible a la atleta.

