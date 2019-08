El Barcelona cierra la puerta a Neymar: "A día de hoy está descartado"

El Barcelona ha celebrado este domingo su puesta de largo antes de la temporada 2019/2020. Los jugadores han pisado el césped del Camp Nou para jugar ante el Arsenal y con motivo del Trofeo Gamper ha hablado Jordi Cardoner con TV3. El vicepresidente del club blaugrana ha cerrado la puerta de Can Barça a Neymar.

"No hay caso Neymar y es complicado. Somos actores pasivos. Sabemos que no se encuentra bien allí, pero es un tema que se tiene que resolver en París. Nosotros tenemos todo el armamento para afrontar Liga y Champions con altas posibilidades", ha sentenciado Cardoner.

En estas declaraciones, el directivo culé ha asegurado que "no hay caso Neymar". "No tenemos que hablar con él, hemos de respetar a los jugadores y a los clubes. No hay caso Neymar y, si algún día lo hay, ya hablaremos", ha comentado para después finalizar el tema afirmando que "a día de hoy" la incorporación del brasileño "sí" está descartada.

Neymar durante un partido del PSG. REUTERS

Desde la prensa de la Ciudad Condal se ha venido publicando a lo largo de todo el verano que Neymar Júnior estaba cerca de volver al Barça. Aseguraban que quería abandonar el Parque de los Príncipes y que por su cabeza solo estaba el Barcelona, aunque lo cierto es que el Real Madrid también se encuentra dentro de la ecuación.

Rakitic y Coutinho

No solo Neymar es protagonista de los rumores de mercado en el Camp Nou. También cobra relevancia la 'operación salida' con nombres como los de Rakitic y Coutinho en el candelero. Ambos han sido colocados fuera del Barcelona este verano. "Igual que no hablamos de jugadores que no están en el club, tampoco de los que forman parte de este Barça. Nos merecen toda la consideración", ha dicho Jordi Cardoner.

