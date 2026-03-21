Marc Márquez se impone en la batalla con Di Giannantonio y se lleva la carrera sprint del Gran Premio de Brasil

El piloto español se resarció de su caída en la Qualy y se llevó el gato al agua con un adelantamiento en la penúltima vuelta.

El campeón está de vuelta. Marc Márquez, después de un inicio accidentado del Mundial, logró su primera victoria del año tras ganar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil. Ya son 16 triunfos el sábado para el de Cervera.

Lo hizo por delante de Di Giannantonio. El italiano partía desde la pole y lideró durante prácticamente toda la prueba. Sin embargo, un mínimo error a falta de dos vueltas le costó caro. Márquez, con el cuchillo entre los dientes, aprovechó su oportunidad y adelantó a su rival para cruzar en primer lugar la línea de cuadros.

Tuvo que aguantar el tipo también el catalán. Di Giannantonio se resistió a caer y estuvo muy cerca de devolverle el golpe a Márquez en las últimas curvas. No lo logró y tuvo que conformarse con el segundo puesto.

MARC VUELVE A SER MARC 🔥 La primera victoria en 2026 ✊



Márquez le ganó el pulso a Di Giannantonio en la sprint #BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁



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Tras ellos finalizó Jorge Martín. El madrileño parece haber comenzado con buenas sensaciones la temporada y se subió al podio para rascar un pequeño puñado de puntos y mantenerse en buena posición para la clasificación del Mundial.

Incertidumbre

La carrera 'sprint' se hizo esperar pues tras terminar las clasificaciones oficiales de MotoGP Dirección de Carrera detectó un bache en la recta de meta del circuito en el que apareció un pequeño agujero que hizo saltar las alarmas.

Dirección de Carrera canceló las clasificaciones oficiales de Moto3 y Moto2, que debían disputarse antes de la carrera 'sprint' para que pudiesen solucionarse el problema, que pasó por abrir el agujero para ver si se había producido algún movimiento de tierras y, posteriormente, volver a cerrarlo y esperar a que el 'parche' secase por completo.

Logrado el objetivo, se procedió a la salida de la 'sprint', en la que el italiano Fabio di Giannantonio, autor de la 'pole position' no falló y se puso al comando de la carrera, con Marc Márquez tras su estela al superar al italiano Marco Bezzechi, en tanto que por detrás el francés daba buena cuenta de Bezzecchi y poco después de Márquez.

Marc Márquez, durante el GP de Brasil. EFE

Márquez esperó su oportunidad y al comienzo de la tercera vuelta superó a Fabio Quartararo para intentar evitar que se escapase Di Giannantonio, algo que poco después también hizo Marco Bezzecchi.

En el ecuador de la carrera, prevista a quince vueltas, comenzó el 'ataque' de Marc Márquez, quien cambió el ritmo de vuelta rápida y en apenas dos vueltas se puso a seis décimas de segundo.

A tres vueltas del final Fabio di Giannantonio apenas contaba con tres décimas de segundo de adelanto sobre Marc Márquez, que no quería cometer el más mínimo error y se fue acercando al italiano muy poco a poco, para superarlo en las últimas curvas del trazado antes de entrar en las dos vueltas finales.



En esa parte final de la prueba el español, vigente campeón del mundo de MotoGP, se dedicó a intentar cerrar todos los huecos a su rival para evitar que le adelantase, un objetivo que no pudo lograr el transalpino.