Marc Márquez: "Ganaba y me ponía a llorar, no podía olvidar el dolor"

Cada vez queda menos para que dé comienzo una nueva temporada de MotoGP. En 2022, el campeón fue Pecco Bagnaia. Un curso en el que Marc Márquez estuvo lejos de su mejor versión por sus problemas físicos. Pero el piloto español se prepara para comenzar la campaña 2023 de la mejor manera posible.

Así lo ha confesado en una entrevista para la revista GQ, esto poco antes de que se estrene el documental 'Marc Márquez: All In...'. El seis veces campeón del mundo de MotoGP ha asegurado que no parten como favoritos, pero que él ahora mismo está centrado en cómo va a responder su brazo.

"Creo que es la primera vez en muchos años que no partimos como favoritos, ni siquiera estamos entre los tres o cuatro favoritos al título, sea por mi situación o por la situación de Honda, que tampoco está pasando por su mejor momento", ha afirmado. El de Cervera ha explicado que no quiere poner muy altas las expectativas porque "si no va a llegar frustración tras frustración".

Lo primero es que el brazo responda, pero también se ha puesto otro gran objetivo: "El objetivo que me he marcado es la primera carrera en marzo. Entonces sabré cuál es el cien por cien de este brazo, que obviamente no será al cien por cien de un brazo completamente sano, pero hay que llegar al punto de que sea un brazo funcional y perfecto para montar en moto, y creo que vamos a llegar, porque noto que va mucho mejor".

Cicatrices mentales

Todo lo que ha atravesado en las últimas temporadas no es fácil de digerir, pero ha afirmado que "cicatrices mentales, en el sentido de freno" no le han "quedado". "He aprendido que no tengo que arriesgar en el modo de afrontar una recuperación, pero seguiré arriesgando igual en la pista".

"Se ha podido ver en mis cinco últimas carreras, en las que he ido rápido y he sido el que más veces se ha caído, porque quería llegar adonde no llegaba la moto. Ese riesgo lo asumiré siempre, porque el día que deje de hacerlo empezaré a ir más lento y entonces sí que tocará irse para casa", ha agregado.

El 2015 y Valentino Rossi

Además, también ha sido preguntado por Valentino Rossi y lo sucedido en 2015: "No es que no quisiera adelantarle. Pero adelantarle significaba correr un riesgo muy grande. Lo que reconozco abiertamente en el documental, lo que explico, es lo que viví esas semanas".

"La gente me pregunta muchas veces qué cambiaría de ese 2015, y creo que lo que cambiaría es la forma en que Valentino gestionó el final del año. Cuando no eres el más rápido en pista buscas revolver las cosas para ver qué puedes pescar", ha añadido Márquez.

Diferencias al ganar

Una de las grandes diferencias cuando ha vuelto a conseguir buenos resultados es la manera de afrontarlo: "Honestamente, no sé ni cómo hice para ganar tres carreras en 2021, pero todavía me explico menos cómo pude hacer quintos puestos o hasta un cuarto en Jerez al principio de la temporada 2022. Porque no tenía la cabeza en la competición, ni la cabeza ni el físico".

"Ganaba y me ponía a llorar y a mí lo que me sale cuando gano es festejar, celebrar, reír con los míos... Pues entonces me salía al revés y era a causa del dolor, del dolor que sufría constantemente en el brazo, que no podía olvidar", ha explicado Márquez, quien ha destacado que un familiar muy cercano le pidió que se retirase.

"Mi abuelo era de los partidarios de que lo dejara porque decía que ya tenía suficiente para vivir, él es muy directo en eso, y yo le dije: 'Abuelo, te prometo que en el húmero es la última operación, pero déjame probar, porque hay una solución y me la están dando. Déjame probarla'. Y, dicho y hecho, la probé y ha cambiado toda la película", ha revelado.

Ahora ya mira a la nueva temporada 2023 y lo hace con dos lecciones aprendidas: "Si pudiera retroceder sería a dos momentos. Uno, el año 2013, y le diría: 'Disfruta de verdad con lo que te viene'. No es que no lo haya disfrutado, pero le diría que no lo normalice, que ganar siempre no es lo normal".

"El otro momento sería cuando me lesioné en Jerez, y le diría: 'Espérate dos meses en casa, que vas a perder dos meses, pero no dos años'. Lo de Jerez ocurrió por culpa de mi mentalidad y mi ambición. Pero todo lo que logré de 2013 a 2020 lo conseguí también por esa mentalidad y esa ambición, así que si coges los 10 años en conjunto, la balanza está equilibrada", ha sentenciado Marc Márquez en la citada entrevista.

