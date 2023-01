Boris Becker se atreve a hablar de la retirada de Rafa Nadal: "Sus días en el tenis están contados"

A sus 36 años, Rafa Nadal está cada vez más cerca de su retirada definitiva. Es un hecho que al balear le acosan los diferentes problemas físicos, tal y como sucedió recientemente en el Abierto de Australia, y que cada vez le cuesta más recuperarse de todas sus molestias. Sin embargo, ha dejado claro en repetidas ocasiones que no se va a dar por vencido tan fácil y que aún es pronto para colgar la raqueta.

Sin embargo, hay alguien que no confía tanto en las posibilidades del español. Se trata de Boris Becker, el mítico extenista, que cargó duramente contra Rafa Nadal y su futuro en el mundo del tenis. El alemán piensa que la mecha que le queda al manacorí es ya muy corta y que más pronto que tarde tendrá que terminar poniendo el punto y final a su carrera deportiva.

Así lo dejó claro en sus últimas declaraciones: "Si la pregunta es si Rafa jugará hasta los 40, la respuesta es que no lo creo. La derrota ante McDonald fue el primer paso a la retirada porque una lesión así toma tiempo de recuperación y él ya tiene una edad. Sus días en el tenis están contados", comentó después de la eliminación del español en la segunda ronda del Abierto de Australia, donde defendía su título de campeón.

De hecho, el germano cree que Nadal tiene que elegir muy bien su calendario en lo que le resta por delante en las pistas, y por eso puso en duda incluso que volviera a jugar una competición tan importante como el Abierto de Australia: "Creo que querrá jugar en París una vez más. No sé si volverá a Australia. Por eso hay que disfrutar de su presencia mientras esté en competición", aseguró.

Boris Becker ha regresado a su vida normal después de su paso por la cárcel. El extenista pasó en prisión los últimos ocho meses tras haber protagonizado varios delitos por ocultamiento de activos económicos y de préstamos. Un total de 232 días entre los barrotes en las cárceles de Wandsworth y Huntercombe.

El campeón alemán fue condenado a dos años y medio de encierro por haber ocultado un montante cercano a los tres millones de euros, una cifra que tendría que haber destinado a pagar sus deudas. Sin embargo, Becker se declaró en bancarrota. Todo se remonta al año 2017, momento en el que salió a la luz que el mítico extenista debía cerca de 60 millones de euros.

Una vez abandonó la cárcel, Becker concedió una entrevista en la que habló sobre sus vivencias en la cárcel, una charla por la que, según apuntaron desde Alemania, podría haber cobrado cerca de 500.000 euros. "He aprendido una dura lección. Cara. Muy dolorosa. Pero todo esto me ha enseñado algo importante y bueno. Y algunas cosas pasan por un buen motivo. Allí solo eres un número, no le importas una mierda a nadie", afirmó el germano.

