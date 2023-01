Castigan a la entrenadora de gimnasia que obligaba a las niñas a saltarse la comida y el colegio

Un nuevo capítulo escabroso vuelve a abrirse camino en el mundo del deporte. La Fiscalía de Brescia castigó este martes de manera cautelar a Stefania Fogliata, una entrenadora de gimnasia rítmica, con la prohibición de ejercer la profesión en todo el territorio italiano. Sobre ella pesa una dura acusación de malos tratos, físicos y psicológicos, a ocho gimnastas de entre 10 y 14 años, por lo que las autoridades han considerado oportuna esta sanción.

Esta preparadora de 30 años de edad, exgimnasta también, está acusada de humillar de manera repetida a sus alumnas, y además con el agravante de la corta edad de las gimnastas, en un caso que arrancó el pasado verano con la denuncia de una madre. La jueza de instrucción llegó a decir sobre las artes de la entrenadora que eran "un goteo diario de insultos y humillaciones, a los que se sumó maltrato físico".

En Italia, varios medios de comunicación llegaron a desvelar que Fogliata estaba completamente obsesionada con el peso de sus alumnas, algo que vuelve además a poner a este deporte en el foco. Así, las informaciones apuntan a que la profesora habría obligado a las jóvenes gimnastas a saltarse la comida e incluso a no ir al colegio bajo la amenaza de no volver a contar con ellas más. Incluso habría llegado a humillarlas por su físico.

Duras declaraciones

Los medios italianos fueron más allá e incluso llegaron a tener acceso a algunas de las frases que habría dicho la entrenadora a sus alumnas. "No puedo verte con los tobillos grandes o el cuello grande, engordas demasiado. Un cerdo. Mira que ya no te tengo en cuenta más", le habría dicho a algunas de sus gimnastas de entre 10 y 14 años.

Por su parte, la Federación de Gimnasia de Italia se desmarcó por completo de esta mujer: "La entrenadora no tiene contrato con la Federación y, por tanto, no es 'técnico federativo'. Es una entidad privada autónoma y no está bajo el control directo de la Federación", comentó el ente. Algunos dirigentes incluso fueron llamados por la Fiscalía para tomar declaración, un total de 25 personas entre víctimas, testigos, padres de las jóvenes deportistas y compañeros de la profesora.

No obstante, pese a no tener nada que ver con ella, la Federación anunció que tomará medidas cautelares contra ella: "La fiscalía federal emitirá una medida cautelar contra la entrenadora. A la espera de un panorama completo de las investigaciones, también se evaluará la posición del club, tanto por responsabilidad objetiva como directa por no haber supervisado lo que se le hizo al entrenador".

Por otra parte, la policía estatal requisó el ordenador y el teléfono móvil de la entrenadora en busca de más pruebas que puedan ser de ayuda en el juicio. Se trata de un nuevo caso de maltrato en la gimnasia italiana después de que el pasado mes de octubre Nina Corradini, la joven promesa de la selección transalpina, se viera envuelta en una polémica con relatos de diferentes gimnastas contando su mala experiencia en este deporte.

