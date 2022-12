Boris Becker, tras salir de la cárcel: "Allí solo eres un número, no le importas una mierda a nadie"

Boris Becker ya está en libertad. El exjugador de tenis alemán ha pasado ocho meses en prisión después de haber incurrido en varios delitos por ocultamiento de activos económicos y de préstamos. El campeón germano ha vivido los últimos 232 días entre las cárceles de Wandsworth y Huntercombe.

A su salida ha concedido su primera entrevista afirmando que ha aprendido una valiosa lección después de haber superado uno de los golpes más importantes de su vida. Un periodo que le ha llevado saber la verdadera importancia que han tenido los delitos financieros por los que ha terminado entre rejas y que le ha hecho reflexionar y mucho.

La entrevista ha sido concedida al medio Sat.1 y según el diario Bild, Boris Becker podría haber llegado a cobrar hasta 500.000 euros por sus primeras palabras en libertad. Una situación de lo más polémica teniendo en cuenta que sigue inmerso en el todavía en el procedimiento de insolvencia que inició 21 de junio del año 2017.

Una condición a la que se vio obligado a recurrir cuando se le reclamaba una deuda de 50 millones de libras relacionada con un préstamo no pagado de más de 3 millones de libras por una propiedad que tenía en Mallorca. Tras ser demostrados estos hechos, Becker ha pasado los últimos ocho meses en prisión hasta que ahora por fin ha visto la luz a pesar de que todavía le restaban más de un año y siete meses de condena.

La prisión de HMP Wandsworth en la que ha estado Boris Becker

Las lecciones de Becker

Tras poner un pie en la calle, el que fuera número uno del mundo del tenis ha asegurado que ha aprendido mucho de lo que vivido en las dos prisiones por las que ha pasado y por las diferentes situaciones que ha vivido recientemente: ""He aprendido una dura lección. Cara. Muy dolorosa. Pero todo esto me ha enseñado algo importante y bueno. Y algunas cosas pasan por un buen motivo".

Asegura que lo más impactante de todo ha sido la pérdida de identidad total con la que ha tenido que convivir este tiempo. Dejó de ser uno de los mejores tenistas de la historia e incluso una persona para pasar a ser un simple número. Asegura que en sus pasos por las prisiones de Wandsworth y Huntercombe ha padecido la crudeza de lo que es no importarle a nadie, ni siquiera a la persona que tenía a su lado.

"Creo que he redescubierto en mí la persona que una vez fui. Sólo eres un número. El mío era A2923EV. Nadie me llamaba Boris, era un número. Y no les interesa una mierda quién eres".

Por último, ha contado cómo fueron esos momentos previos a obtener la ansiada libertad en los que le comunicaron desde dentro de su segunda prisión que ya podía abandonar el centro: "Me preguntaron si estaba listo y les dije: En marcha. Ya tenía hecho el equipaje". Ahora resta por saber cómo avanzará su proceso ya que, a pesar de haber podido abandonar la cárcel, Boris Becker tendrá que seguir haciendo frente a sus problemas financieros y delictivos.

