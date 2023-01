El Barça cabrea a la Real Sociedad: vuelve a vetar los distintivos del equipo visitante en el Camp Nou

El Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad se miden este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria, que se disputa a partido único en el Camp Nou con los culés como locales, ha levantado cierta polémica en las horas previas por las decisiones del club catalán en torno a la afición.

Al igual que sucedió en el pasado derbi de la ciudad condal entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, la entidad presidida por Joan Laporta ha decidido vetar la entrada a aquellos aficionados que acudan al campo con cualquier tipo de prenda visitante en un lugar diferente al reservado para la grada visitante. Es decir, que los seguidores de la Real Sociedad no podrán portar camisetas, bufandas, banderas o cualquier artículo del conjunto donostiarra en el Camp Nou, ya que serán expulsados o directamente ni siquiera podrán acceder al recinto pese a que tengan su entrada abonada.

La decisión ya levantó polémica en el derbi catalán, y el club perico reaccionó lamentando una jugada de este tipo. En el Barça alegan motivos de seguridad, pero eso no sentó nada bien en su día a los seguidores del Espanyol y tampoco ha calado de buenas formas entre los hinchas de la Real Sociedad.

Incluso Imanol Alguacil, el entrenador del conjunto donostiarra, fue preguntado por esta medida en la rueda de prensa previa al partido. El técnico, siempre pasional, no tuvo problemas en responder a la pregunta y lamentó que los aficionados de su equipo no pudieran acceder al Camp Nou con total libertad: "Es triste, es muy triste, es una pena aunque no me voy a meter donde no me llaman. Pero sí me parece tristísimo que un aficionado no pueda representar a su equipo fuera de casa vestido con la camiseta, es muy triste", alegó Alguacil.

Pocas entradas

No se queda ahí, sin embargo, el cabreo que tiene la afición de la Real Sociedad con el Fútbol Club Barcelona en las horas previas al partido entre ambos. El otro motivo de disputa llega por la cantidad de entradas que el Barça ha decidido ceder para la afición visitante, un número que en el entorno donostiarra consideran escaso e insuficiente.

Los culés enviaron apenas 162 entradas sobre un aforo que supera los 90.000 espectadores, y esto los vascos lo han interpretado como una falta de respeto. Pese a todo, es cierto que menos de 300 hinchas de la Real Sociedad demandaron una entrada para el partido en el Camp Nou, aunque varios de ellos, viendo el escaso número de localidades, decidieron ni siquiera optar a su boleto.

Esta polémica se suma así a la de la prohibición de prendas de la Real Sociedad en las zonas diferentes a la grada visitante, por lo que el enfado entre los hinchas del conjunto donostiarra con la entidad culé es considerable. Más aún, cuando en el Reale Arena no hay ningún tipo de restricción para los aficionados visitantes que acuden con distintivos de su equipo.

