Marc Márquez y la clave en su futuro: los problemas de visión y el parte médico marcarán su 2022

El futuro de Marc Márquez se aclarará en los próximos días. El piloto de Repsol Honda y campeón del mundo de MotoGP pasará revisión médica tras su retirada temporal de las pistas hace unas semanas. Este parte será fundamental para concretar cuáles son sus siguientes pasos teniendo en cuenta que la última vez que sufrió la diplopía tuvo que estar de baja cerca de cinco meses. El Mundial 2022 comenzará en marzo y el de Cervera quiere, esta vez sí, llegar en la mejor forma posible al inicio de la temporada motociclista.

El estado del piloto, a la vista de los últimos datos aportados por el equipo, no ha cambiado demasiado con respecto al final del Mundial. "Él está más o menos igual que como explicamos", indicó Alberto Puig, Team Manager en Repsol, hace apenas dos semanas. "Para Navidad tendremos una nueva revisión con el doctor". Este será el momento en el que se confirme si va para más o si Márquez ha mejorado realmente sus condiciones de salud. Por lo tanto, la cuenta atrás para conocer su estado ha comenzado con todo el interés puesto en notar algún avance.

El problema no es pequeño. Y más teniendo en cuenta el historial de Marc. El primer encuentro con la diplopía, una visión doble que dificulta notablemente la conducción, llegó cuando participaba en el Camponato de España de Velocidad. Esa primera vez quedó en unos cuantos días de recuperación. En 2011 sufrió una dura caída en Sepang y se reencontró con este problema. Esta vez la baja fue de cinco meses. Ahora, diez años después, lo ha vuelto a vivir tras un golpe mientras entrenaba en moto en la montaña.

Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado. Tras visitar al Dr.Sánchez Dalmau se ha confirmado un nuevo episodio de diplopía(visión doble) igual que en 2011. Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Gracias por el apoyo💪🏼 pic.twitter.com/gyyHJURcv5 — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 9, 2021

Lo que comenzó como una caída durante unos entrenamientos ha derivado en esa diplopía. Y el par de carreras que podía perderse corren el riesgo de extenderse a varios meses de baja. A diferencia de la última ocasión, donde Márquez forzó el brazo hasta empeorar su lesión, la recuperación estará marcada por la prudencia absoluta. Marc seguirá un "tratamiento conservador con actualizaciones periódicas" y la primera llegará en unos días.

Un inicio tardío

El Mundial de MotoGP 2021 no ha sido el más placentero para Marc Márquez. El piloto llegó tarde al campeonato por la lesión que tuvo en la temporada anterior y se perdió las primeras carreras del curso. Además, cambió por completo sus objetivos y tuvo que adaptarse a una nueva vida sobre el asfalto. El campeón, el eterno candidato a ser el número uno, se vio oblgiado a conformarse con quedar entre los 10 primeros, con no caerse durante el tramo o con no sufrir físicamente al final de cada carrera.

El camino no fue nada sencillo y los altibajos formaron parte de este nuevo proceso de un Marc Márquez que repitió hasta la saciedad que no era candidato a nada. Pocas carreras, Grandes Premios muy señalados, eran los escenarios donde el de Repsol Honda se veía con opciones de dar la lata. Y lo hizo, pues a pesar de ese mal inicio de año y de las limitaciones de la moto, Márquez consiguió ganar en tres ocasiones y subirse hasta cuatro veces al podio. Todo un logro a la vista de su complicado inicio de campaña en 2021.

Por ello, después de un año tan convulso, volver a llegar tan ajustado al inicio de temporada podría marcar un nuevo Mundial trabado para Marc Márquez. El parte médico de diciembre dirigirá hacia un lado u otro su próxima temporada. El catalán, mientras tanto, continúa desconectando y aprovechando el tiempo libre tras meses de constante trabajo y presión mediática.

[Más información - Marc Márquez sigue sin novedades en su recuperación: una revisión en Navidad será clave]

Sigue los temas que te interesan