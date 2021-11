La guerra Marc Márquez - Valentino Rossi se reabre pese a la retirada: las estrellas toman bando

La historia de rivalidad y competitividad entre Valentino Rossi y Marc Márquez concluye este 2021 con la retirada del piloto italiano. Después de años de tensión, críticas y enfrentamientos, el de Yamaha no volverá a luchar por un título de MotoGP. Da un paso atrás después de meses de reflexión y con nueve títulos mundiales en su haber. La gran deuda personal, o así lo ha visto Rossi, es no haber logrado proclamarse diez veces campeón del mundo. Un punto negro en el que mucho tiene que ver su archienemigo Marc Márquez.

El piloto español llegó en 2013 a la máxima categoría. Y, debido a sus grandes estadísticas encima de la moto, comenzó a ganarse la fama del gran sucesor de Valentino. Para él era el mayor halago posible. Para Rossi, un veterano, podía parecer una de las muchas apuestas que se hacen entre la prensa y los expertos en el motociclismo. Sin embargo, no tardó en darse cuenta que ese cambio de jerarquía en MotoGP estaba cerca de llegar. Así, ambos crearían una de las rivalidades más tensas y polémicas de los últimos años en la competición.

El año del debut de Márquez acabó con el título mundial a su favor. El de Cervera se convertía en el piloto más joven en lograrlo con solo 20 años. Rossi, por el contrario, quedaría cuarto. Lejos de rebajar el nivel, Marc siguió haciendo historia en su segunda temporada en la élite y volvió a proclamarse campeón. 21 años, dos temporadas en MotoGP, y dos títulos que le consagraban como un piloto de leyenda. Rossi, de nuevo, tenía que conformarse con quedar por detrás en una segunda posición general.

Valentino Rossi, en el Circuito de Misano Reuters

El nombre de Marc Márquez ya tenía un puesto fijo entre los aspirantes al título mundial. Y, así, llegó la temporada de la discordia en 2015. Márquez, el joven que siempre admiró a Rossi, acabaría recibiendo el rechazo -y hasta la patada, literal- de un referente del motociclismo. Tres incidentes cambiaron la temporada y la relación entre los dos pilotos en los seis años posteriores.

La lucha por el título la protagonizaron Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Marc Márquez. Tres grandes peleando por ser campeones. Dos veteranos luchando contra la revelación de la década. Y dos españoles con un italiano como rival. Muchos factores que han acabado siendo claves a la hora de generar opinión e incluso teorías sobre lo que ocurrió en aquel 2015 que acabaría con Lorenzo como campeón, Rossi de subcampeón y Márquez en tercera posición.

El Gran Premio de Argentina detonó la batalla después de que Rossi tirara a Marc. El italiano había ganado la primera carrera de la temporada y se veía con opciones de ganar su décimo mundial. En la tercera, sin embargo, acabó protagonizando el inicio el conflicto con Márquez. El español salía primero y el italiano octavo. Sin embargo, un toque entre ambos acabó con el piloto de Cervera en el suelo con su Honda y al de Yamaha cruzando la meta primero. La pugna por ser campeón se intensificaba desde el inicio. Después llegó Assen, donde Marc señaló una posible acción ilegal de Rossi. Y finalmente se acabó la aparente paz en Sepang con la famosa patada de Rossi.

Marc, según Valentino, cambió su objetivo desde ese momento. El español ya no quería ganar el Mundial, sino impedir por todos los modos que Rossi no acabara primero. Aparentemente lo consiguió, pero el cruce de acusaciones y las teorías sobre lo que realmente hizo el de Honda continúan hoy en día. Ni con la retirada de Valentino Rossi se cierra el gran episodio de la última década del motociclismo.

Los cracks toman parte

"Imposible, lo que me hizo es imperdonable. Cuando pienso en aquellos días, tengo los mismos sentimientos que entonces. Y han pasado seis años, me parece difícil que eso pueda cambiar", señaló recientemente Valentino Rossi sobre Marc. "Del 2015 guardo muy malos recuerdos porque tuve otra gran batalla con Lorenzo y tuve algunos problemas con Marc que me hicieron perder. Nunca antes se había visto a un campeón correr para hacer perder a otro y no para ganarle", destacó en otra de sus últimas ruedas de prensa. Su intención, como también ha confirmado, es que su -nula- relación se mantenga estos años.

Por ello, cada opinión del sector sobre este conflicto se tiene en cuenta, especialmente si proceden de Casey Stoner y Jorge Lorenzo. El primero siempre se ha situado más cercano a Marc, mientras que Lorenzo ha roto su silencio en los últimos días para apoyar a Valentino Rossi en un movimiento que ha generado sorpresa. El que fuera campeón gracias a esa batalla, y compatriota de Marc Márquez, apoyando al gran rival.

Jorge Lorenzo, durante un test con Yamaha GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Stoner, que también tuvo en su día más de un pique con Rossi, criticó la actitud del italiano con los más jóvenes. En un documental realizado por Dazn Italia, Stoner destacó el cambio de actitud de Rossi cuando llegaron con Lorenzo y Pedrosa. Pese a ser el mejor, el italiano vio rivalidad. "Siempre fue amable hasta que me convertí en un rival", llega a indicar en dicho documental. "Se aseguró de que me vieran como su enemigo e hizo lo mismo con Márquez", ha recalcado.

Una postura muy diferente a la de Jorge Lorenzo, que en los medios italianos ha señalado que Marc cambió de objetivo a raíz de su trifulca con Rossi. "La gota que colmó el vaso fue en Assen [...]. Se culparon el uno al otro. A partir de ese momento, Marc Márquez ya no quiso que Valentino ganara el Mundial", ha sentenciado en Corriere del Ticino.

El debate, por lo tanto, seguirá los próximos años. Rossi se fue de MotoGP mandando una indirecta a Marc Márquez y el español peleará por hacer historia en la competición. Por el momento, el de Cervera se ha despedido de su archienemigo con estilo.

