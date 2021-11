Valentino Rossi se retira de MotoGP con una última indirecta a Marc Márquez

Valentino Rossi dijo adiós a su carrera como piloto de MotoGP tras el circuito de Valencia. El italiano, a sus 42 años, decidió retirarse oficialmente tras el Mundial 2021. Una noticia que marcó el desenlace de la temporada y que convirtió al de Yamaha en el gran protagonista. Una de las claves de su carrera más reciente será su enemistad con Marc Márquez, a quien recordó en sus últimas palabras sobre la moto.

El veterano ya ha explicado en alguna ocasión que no pretende tener relación con Marc Márquez, con quien entró en conflicto en 2015 tras la famosa 'patada' de Valentino que acabó con el de Cervera en el suelo. Y ahora, ya retirado, ha vuelto a repetir cuáles son sus intenciones con el piloto español. Pese a la insistencia de la prensa y los aficionados, Valentino Rossi no se ha movido ni un centímetro de su posición.

"Me gustaría que mi relación con Márquez se mantuviera exactamente como es hoy", aseguró recientemente en Catalunya Radio. Una respuesta clara y concisa y que se traduce en no querer mantener ningún vínculo con el piloto. A pesar de que Márquez le homenajeó en el día de su retirada colocando un cartel destacando la figura de Rossi en sus instalaciones del paddock.

✅ 1997

✅ 1999

✅ 2001

✅ 2002

✅ 2003

✅ 2004

✅ 2005

✅ 2008

✅ 2009



L E Y E N D A ✨ @ValeYellow46#GrazieVale pic.twitter.com/wv4msReac2 — DAZN España (@DAZN_ES) November 14, 2021

Rossi, por su parte, ya recalcó que el recuerdo que tendrá de Marc Márquez no estará entre los buenos que guarde en su paso por MotoGP. "Del 2015 guardo muy malos recuerdos porque tuve otra gran batalla con Lorenzo y tuve algunos problemas con Marc que me hicieron perder", llegó a reconocer en una de las últimas ruedas de prensa.

"Nunca antes se había visto a un campeón correr para hacer perder a otro y no para ganarle. Lamento el no haber conseguido los diez títulos mundiales. En Valencia cometí un error y me caí, pero esto me dolió más. Es una lástima enorme porque no me lo esperaba y desde entonces no ha vuelto a ser igual", subrayó antes de acabar su carrera como piloto de MotoGP.

Su futuro

Al igual que está clara la mala relación de Valentino Rossi con Marc Márquez, hay muchas dudas sobre cuál será el futuro del mítico piloto italiano. Por el momento se sabe que competirá con coches la próxima temporada en torneos de resistencia. Sin embargo, su pasión por el sector y su larga trayectoria no parece que le vayan a facilitar su retirada de las pistas.

Rossi, un mito del motociclismo, tiene claro cómo resume su carrera. "Me quedo con los resultados y las victorias pero sobre todo con haber llevado a muchos aficionados a MotoGP ya las carreras de motos, que siempre han sido mi pasión", resumió en la radio catalana. "He intentado correr este año y ser competitivo, no esperaba ganar el Mundial pero sí estar más arriba". Valencia fue su punto final, pero también una nueva página en su historia deportiva.

