Joaquín vuelve a hacerlo: de las Campanadas con Cristina Pedroche a la amenaza de Lopera

Después de que Gerard Piqué cancelase su visita a El Hormiguero de Pablo Motos, otro futbolista como es Joaquín Sánchez sí que ha acudido al programa de Antena 3. Desde allí ha vuelto a mostrarse tan genuino como siempre y es que por su carácter y simpatía, el jugador del Real Betis Balompié se ha ganado a toda España.

En un principio, Joaquín ha hablado de su próximo proyecto fuera del fútbol: su programa El novato. "Va a ser un programa con mucho humor. Voy a tener gente muy top". Y con motivo de esto, Pablo Motos le lanzó el siguiente guante: "Te veo dando las Campanadas con (Cristina) Pedroche".

El jugador del Betis no se quedó callado y le mandó una pullita, en tono de broma, al presentador: "No tienes ninguna foto mía. Está un tal Will Smith, Sergio Ramos, Marc Márquez, pero no tienes ninguna foto mía. Me ha dolido en el corazón. Una del carné en el cuarto de baño aunque sea…".

"¿Dónde quieres que la ponga?", le respondió Pablo Motos. Y Joaquín Sánchez por supuesto que respondió: "La quiero en tu camerino". Su contestación llevó hasta el público las risas y los aplausos. Pero el plato fuerte llegó después, cuando se volvió a tomar el tema de la famosa fiesta en la que Lopera 'pilló' a sus jugadores.

En cuanto a su programa, habló de quiénes lo visitarán: "Estamos en ello, el tenista no puede faltar... Ahora no estoy practicando mucho el tenis porque claro... Ahora como jugamos cada tres días tengo menos tiempo libre, pero el revés lo tengo. Ahora en serio, bombero sí me gustaría ser, es una profesión maravillosa, se tiene que sentir una adrenalina cuando suena la alarma y te tienes que vestir en cero coma... ¿Actor porno? Eso creo que no doy la talla".

Retirada

"Es difícil, personalmente, creo que buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito es muy complicado. La gente me dice que me tengo que retirar cuando esté arriba, pero ahí te dan ganas de seguir", explicó el futbolista.

"Pero con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego, aquí ya sobro, Pablo. Pero tomar la decisión es muy complicado porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando ya este año disfrutas de menos minutos, y cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco...", agregó el '17' verdiblanco.

Para ponerle un toque cómico, bromeó con si Susana, su mujer, se acostumbrará a tenerle siempre en casa: "No, no, mi mujer ya está mirando trabajos en el periódico, no quiere tenerme en el sofá ni un minuto. Aguantarme a mí todo el día metido en casa tiene que ser una película de suspense...".

La fiesta más viral

Hay pocas fiestas de futbolistas que hayan sido comentadas como las del brasileño Ronaldo o la de los jugadores del Betis en Halloween en casa de Benjamín. Trancas y Barrancas preguntaron y Joaquín contestó que "acabó muy pronto". Además, comentó que pese a que se dice que fue una fiesta "privada", por toda Sevilla "ibas por la calle y veías un cartel que decía 'fiesta este día y aquí'".

Trancas y Barrancas consiguen que @joaquinarte desvele los secretos del fútbol que nadie se ha atrevido a contar #JoaquínEH pic.twitter.com/2QkmSoZAZ5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2021

Al que no esperaban en la fiesta era a Manuel Ruiz de Lopera. Tampoco al que por aquel entonces era el entrenador del equipo bético, Juande Ramos. Pero ambos irrumpieron en la fiesta y fue entonces cuando el expresidente le amenazó: "Te rescindo el contrato, te pongo en el autobús y te bajo a Tercera". Una historia contada ya varias veces y de la que siempre se conoce algo nuevo.

[Más información - Kiko Rivera explica por qué le echaron de la cantera del Real Madrid: "Era lo máximo"]

Sigue los temas que te interesan