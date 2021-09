Joaquín y la fiesta: "¿Ibiza? Pepe Reina no sale de allí"

Joaquín Sánchez no es solo uno de los futbolistas más queridos por aficionados y compañeros de profesión. Su buen humor y sobre todo su arte han hecho de él toda una figura para los medios de comunicación. Y, precisamente, de un proyecto televisivo ha salido su último comentario viral. El otro protagonista, Pepe Reina.

El nombre del que fuera campeón del mundo con la selección española salió a la luz cuando se le preguntó, en el último capítulo del proyecto que comparte con Fernando Romay en Finetwork, por sus vacaciones. El '17' del Betis señaló que suele pasar sus días de descanso en España. ¿Pero dónde?

"Suelo estar de vacaciones por la zona de Cádiz, Marbella y también en Ibiza. Ya sabes que no soy fiestero... Disfrutamos mucho. ¿Pepe Reina? Él no sale de allí. Le cabe el Mani. No sabes lo que es Pepe Reina, lo suyo es multiplicado por tres", aseguró Joaquín en medio de las risas.

04x1 - UNO MÁS UNO SON TRES BY FINETWORK CON COMANDANTE LARA - Presentad... https://t.co/eRQNw9AIfZ vía @YouTube September 22, 2021

El futbolista, además, también protagonizó una ronda de chistes junto a Romay y el invitado de este programa de Uno más uno son tres, el Comandante Lara. Un proyecto que se encarga de sacar sonrisas y que se ha convertido en todo un fenómeno entre los telespectadores.

Nuevo rol

En cuanto a lo futbolístico, Joaquín, que este verano cumplió 40 años, sabe que ya no es el jugador importante que era titular indiscutible en el pasado. Sigue entrenando duro para tener más minutos, pero también bromeó sobre su nuevo rol hace ya algunas semanas.

Joaquín Sánchez

"Hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji... Yo no quiero estar por estar y acomodarme", afirmó Joaquín en declaraciones para Canal Sur Radio. Durante la citada entrevista, el veterano futbolista español también adelantó que "tiene toda la pinta" que esta será su última temporada como profesional.

"Tengo que mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista. Personalmente me exijo a mí mismo para ser importante. Si veo que mi aportación es poca o paso a un segundo plano, pues diría hasta aquí he llegado y punto. No estoy contento conmigo mismo porque no estoy disfrutando de lo que quiero hacer, que es jugar", sentenció entonces.

[Más información - Rodri Sánchez, la perla del Betis: de Tayuela a ser el digno sucesor de Joaquín]

Sigue los temas que te interesan