Joaquín: "Soy el capitán y sé para lo que estoy, pero también quiero jugar"

El pasado mes de mayo, el Betis anunció la renovación de Joaquín Sánchez por una temporada más. El futbolista continuará jugando cumplidos los 40 años y sobre este nuevo curso que comienza este mismo viernes ha hablado después del acuerdo alcanzado por el club verdiblanco y la empresa de telecomunicaciones Finetwork.

Esta empresa pasará a ser el patrocinador del Real Betis Balompié y para promocionar el acuerdo, el capitán ha hablado ante los medios de comunicación de la actualidad del equipo, al tiempo que ha reconocido que a su edad, aunque quiere seguir teniendo minutos, sabe que no puede jugar lo mismo que cuando tenía 20 años.

"Soy el capitán y sé para lo que estoy, pero también que soy jugador y quiero jugar", ha asegurado Joaquín, para después hablar de su relación con Pellegrini: "Afortunadamente, Manuel me conoce perfectamente. Sé cuál es mi rol y él sabe que lo que quiero es jugar. A veces no me pone y se la lío. Él me conoce. También sé que tengo 40 años y que no voy a poder jugar siempre, si estoy bien y en una buena racha me tendrá que dosificar porque no tengo 20 años".

El capitán del Betis ha asegurado que ahora toca "trabajar al 200%" y "sentir que los niños no te vacilen". "Es un aliciente que con mi edad, la gente siga disfrutando conmigo. Eso me enorgullece", ha añadido. Sobre los objetivos del nuevo curso, Joaquín ha señalado que le hace especialmente "ilusión" volver a jugar competición europea.

"Uno siempre sueña con objetivos importantes. Lo más importante es que estamos en el camino. Estamos para competir en tres competiciones, me hace mucha ilusión estar en Europa otra vez. Sentirte un equipo importante. Esto va a empezar esta semana y la mayor ilusión es el partido del Mallorca", ha afirmado.

Volver a ganar

Además de ser competitivos, el futbolista andaluz también sueña con levantar un nuevo título: "Uno es jugador y compite para ganar partidos y títulos. No es fácil entrar en esa rueda, pero mi ilusión está intacta en competir y ganar, competir por levantar un título es lo máximo".

"Trabajaremos para ello aunque sea mi último año, pero esto acaba de empezar. Jugar una final siempre ilusiona y es el sueño de cualquier jugador, queda un camino muy largo por delante y encajarte en una final y más en Europa conlleva mucho sacrifico y hacer muchas cosas bien", ha añadido.

Adiós de Messi

También ha opinado sobre el adiós del Barça a Messi: "Siempre que se va un futbolista importante sabe que se pierde un pilar. Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, claro que lo vamos a echar de menos. La liga española sigue teniendo una exigencia máxima y seguimos siendo un referente mundial".

Pese a que muchos creen que La Liga pierde atractivo con la salida de Leo Messi, Joaquín Sánchez es de los que opina que todo seguirá adelante y que llegarán nuevas estrellas al campeonato doméstico español: "Todo continúa y seguirán viniendo y saliendo grandes futbolistas".

